Festa dei nonni, Proietti: “Radici delle nostre famiglie e riferimento prezioso delle nostre comunità”



(aun) – Perugia, 2 ottobre 2025 – “Oggi per la Festa dei nonni voglio esprimere un pensiero di profonda gratitudine verso tutti i nonni – ha detto la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti – che sono le radici delle nostre famiglie e il riferimento prezioso delle nostre comunità. I nonni sono memoria viva, custodi di tradizioni, di valori e di esperienze che arricchiscono le nuove generazioni, ma al tempo stesso rappresentano una forza attiva, insostituibile, capace di sostenere e accompagnare i percorsi di crescita dei più giovani.

Come Regione Umbria – ha proseguito la presidente – abbiamo il dovere di rendere concreto questo riconoscimento con politiche attente ai bisogni degli anziani, tutelando la salute, favorendo la loro partecipazione alla vita sociale e prevenendo ogni forma di isolamento. L’attenzione deve rivolgersi anche alle nuove sfide che il mondo contemporaneo ci pone: non possiamo permettere che i nonni restino indietro sul fronte del digitale. Per questo, tra le varia azioni messe in campo, nei nostri Digipass sono presenti operatori qualificati pronti ad affiancarli nelle principali necessità quotidiane, dalle prenotazioni sanitarie all’uso dei servizi online, contribuendo così a garantire pari diritti di cittadinanza digitale a tutte le fasce d’età.

Essere accanto agli anziani significa riconoscerne il ruolo fondamentale e, allo stesso tempo, investire nel futuro, perché la società che valorizza i propri nonni è una società più coesa, solidale e capace di guardare avanti. A tutti i nonni rivolgo, a nome dell’intera Regione – ha concluso la presidente – un augurio sincero: continuate a essere il cuore pulsante delle nostre famiglie e della nostra terra”.