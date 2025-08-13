Ferragosto a Perugia? Divertimento per tutta la famiglia nel weekend a Città della Domenica

Si va dagli spettacoli e attività per bambini allo schiuma party, passando per cocomerata, aperitivi al tramonto e live music con band del territorio

Per chi resta a Perugia il Ferragosto sarà più divertente e ‘fresco’ che mai con le proposte di Città della Domenica, il family park alle porte del capoluogo umbro che propone spettacoli per bambini, falconeria, schiuma party con cocomerata, musica e aperitivi al tramonto, immersi nel verde della natura del monte Pulito.

Accolti dalla mascotte Burro, asinello bianco dell’Asinara, e dai suoi amici trampolieri, la giornata inizia ‘Tutti in fattoria’, percorso didattico a cura di Experience Umbria per conoscere da vicino conigli, porcellini d’India, oche, caprette, asinelli e tanti altri animali tra cui la mucca Camilla, grazie alla quale i bambini impareranno tutti i ‘segreti’ della mungitura, oltre alla possibilità di vivere direttamente questa esperienza aiutati da un fattore (giovedì 14 alle 11.25; venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 alle 10.50). Per sfuggire alla calura non resta che buttarsi nel mare di schiuma e scatenarsi al ritmo delle hit estive con il dj Simone Mone e il suo ‘Schiuma party’, al termine del quale non mancherà un carico di fresco cocomero offerto a tutti i partecipanti (venerdì, sabato e domenica alle 15.25). Non c’è festa senza spettacoli e a Città della Domenica tornano, a grande richiesta, la Falconeria, per un’emozionante incontro ravvicinato con falchi e altri rapaci (giovedì, venerdì, sabato e domenica alle 16.45) e ‘Quel treno per Fort Apache’ (venerdì alle 18, sabato e domenica alle 12): lo sceriffo Nick the Quick, molto abile con la pistola ma un po’ distratto, dovrà difendere un carico d’oro da furbi banditi, che per rubarlo si fingeranno circensi. Insieme, sceriffo e banditi, daranno vita a simpatiche gag, che coinvolgeranno il pubblico per un divertimento assicurato.

Venerdì e sabato, inoltre, Città della Domenica propone ‘Serate da favola’, nell’ambito del Good Vibes Fest, tra aperitivi, cena alla braceria, live music e area bimbi, con anche l’artista Walter Pituello che affiancherà i partecipanti nella creazione di piccole grandi opere d’arte nella stazione centrale. Alle 19 si parte con l’aperitivo sotto le stelle e si prosegue con una proposta gastronomica ricca e inclusiva (carne alla brace, opzioni veg, piatti caldi e freddi), brindando con i prodotti delle cantine e birrifici umbri ospiti (questa volta ci sarà il picobirrificio Oaken). Quattro le band che suoneranno dal vivo, selezionate e presentate in collaborazione con Stix Music Club, punto di riferimento della scena musicale locale. Venerdì 15 suoneranno Around the blues band e Fifty five band, mentre sabato Larry & Margot e Musical box, il tutto in un’atmosfera unica, tra luci soffuse botti di legno, aree chill e ‘good vibes’.