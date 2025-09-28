Ferdinandi: “Sono vicina a Brunello Cucinelli”

“il suo esempio resta un faro di autenticità e dignità”

Nota della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi in merito alle notizie sull’azienda Cucinelli

“Sono vicina a Brunello Cucinelli, alla sua famiglia e a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano con lui.

Quanto accaduto nelle ultime ore colpisce profondamente, perché non riguarda soltanto un’azienda, ma un patrimonio umano e culturale che ha dato tanto alla nostra terra e all’Italia intera.

Brunello Cucinelli non è solo un imprenditore di successo, è un uomo che ha saputo unire impresa e umanità, che ha fatto conoscere l’Umbria nel mondo attraverso la bellezza, il rispetto per il lavoro e l’amore per la comunità. In un tempo in cui troppo spesso prevalgono logiche speculative e giudizi superficiali, il suo esempio resta un faro di autenticità e dignità.

Come sindaca di Perugia sento il dovere, prima ancora che l’orgoglio, di esprimere vicinanza e sostegno a chi rappresenta un modello positivo e generoso, radicato nella nostra terra e capace di ispirare intere generazioni.

Siamo certi che Brunello, con la sua umanità e la sua forza morale, supererà anche questo momento difficile, continuando a essere per tutti noi un simbolo di speranza e di bellezza.”