Ferdinandi, episodi di violenza a Perugia: “gravi e inaccettabili”

“Le immagini che abbiamo visto in queste ore sono gravi e inaccettabili. Episodi di violenza come questo colpiscono l’intera comunità e non possono trovare alcuna giustificazione. Chi si rende responsabile di tali atti deve rispondere delle proprie azioni davanti alla legge.

Siamo attenti a quanto è emerso e stiamo seguendo con la massima attenzione tutti gli elementi legati a queste immagini. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta per questa amministrazione, e continueremo a lavorare a stretto contatto con tutte le istituzioni preposte per garantire una città più sicura, con un presidio costante dei luoghi più sensibili e interventi mirati di prevenzione.

Come abbiamo già detto più volte, la sicurezza non ha colore. Non possiamo ogni volta gridare allo scandalo senza lavorare insieme per il bene della nostra comunità, sicurezza e prevenzione devono essere il terreno su cui unire le forze politiche e sociali, non dividerle.

Questo episodio ci ricorda che, accanto al tema della sicurezza, esiste un tema sociale urgente. I nostri servizi sociali sono spesso in affanno e serve uno sforzo collettivo per rafforzare la rete di protezione sociale, prevenire è il primo passo per garantire sicurezza e coesione in città. Il Comune di Perugia sta facendo un gran lavoro e per questo ringrazio i nostri uffici che ogni giorno, tra mille difficoltà, si prendono cura delle situazioni di maggiore fragilità.

Perugia è e deve restare una comunità che non tollera la violenza e che si prende cura di chi è più fragile”