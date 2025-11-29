Femminicidio-suicidio a Pò Bandino, la presidente Proietti: “Una tragedia che scuote la comunità”

(AUN) – Perugia, 29 novembre 2025 – La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, esprime profondo dolore e cordoglio per la tragedia avvenuta a Pò Bandino, a Città della Pieve, dove – si è verificato un caso di femminicidio seguito da suicidio, un evento che genera sgomento e riapre una ferita profonda in tutto il territorio.

“La notizia di quanto è accaduto scuote l’Umbria intera – afferma la presidente. Siamo vicini alla famiglia colpita da questo dolore improvviso e difficile da comprendere. In questi momenti il nostro primo dovere è il rispetto, la presenza partecipe delle istituzioni accanto a chi sta vivendo un lutto così terribile e profondo”.

La presidente richiama il valore della prossimità e dell’unità: “Il pensiero di tutti va alle persone che oggi portano il peso più grande di questo dramma. La comunità si stringe intorno a loro, perché nessuno debba affrontare da solo un dolore così immenso e assurdo”.

In chiusura, la presidente affida un richiamo al percorso di impegno delle istituzioni:

“Continueremo a lavorare, come stiamo facendo, per rafforzare gli strumenti di prevenzione, ascolto e tutela, oggi il cuore dell’Umbria è qui, accanto a una comunità sconvolta e addolorata”.