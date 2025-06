Federico Moccia inaugura il Festival dei Tramonti

Dieci giorni di iniziative che si snoderanno tra Passignano, Magione, Monte del Lago, Montecolognola, San Savino, San Feliciano, Castiglione del Lago, Tuoro e Panicale

Perugia, 26 giugno 2025 – Al via la terza edizione del “Festival dei Tramonti”, la manifestazione culturale in programma si snoderà tra Passignano, Magione, Monte del Lago, Montecolognola, San Savino, San Feliciano, Castiglione del Lago, Tuoro e Panicale dal 27 giugno al 6 luglio 2025.

Dieci giorni di teatro, arte, musica, cinema, danza, turismo dinamico e sapori organizzati, come sempre, dall’APS Trasimeno Cultura Futuro Sostenibilità con il patrocinio della Regione Umbria, Assemblea Legislativa dell’Umbria, Gal Trasimeno Orvietano, Camera di Commercio dell’Umbria e dei Comuni di Magione, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Tuoro e Castiglione del Lago.

Un festival unico nel suo genere, dove l’arte si fonde con il territorio, le parole si intrecciano ai profumi e le storie si gustano in compagnia di piatti preparati con cura.

Molti gli appuntamenti di prestigio in programma durante i dieci giorni del Festival a partire da quelli previsti per venerdì 27 giugno con il premio “Il sole di una vita”, che si terrà dalle ore 21 presso la Rocca Medievale di Passignano sul Trasimeno. Il premio alla carriera andrà allo scrittore regista, sceneggiatore, autore teatrale e televisivo Federico Moccia. Modererà il coinvolgente talk show dedicato al tramonto il giornalista Riccardo Marioni, accompagnato all’arpa da Veronica Fangacci. Evento realizzato in collaborazione con il Festival Internazionale Green Music. Dalle 19,30 alle 20,15, invece, presso il percorso panoramico di Monte del Lago andrà in scena “Il Lago racconta Puccini”. Si tratta di una passeggiata teatralizzata lungo le vie e le piazze di Monte del Lago alla scoperta di vite e storie lacustri ispirate al grande compositore Giacomo Puccini con il Laboratorio Teatrale del Martedì. Regia di Maurilio Breccolenti. Durante la cena gourmet al tramonto, che si terrà presso la Fattoria Palombaro a Monte del Lago, è in programma uno spazio dedicato ai talenti giovanili con le premiazioni delle borse di studio di agraria: “Umbria Food. La filiera zootecnica regionale tra innovazione di processo e di prodotto”, in collaborazione con il Rotary Club Perugia Trasimeno. Per le prenotazioni ai vari eventi della giornata è necessario scrivere a info@festivaltramonti.it o telefonare al 348 3065019.

Un importante appuntamento aprirà la giornata di sabato 28 giugno. Dalle ore 8 alle 18, presso il Golf Club Lamborghini di Panicale, sarà in programma la finale del Golf Challenge 2025 “Nati per Vivere”. La competizione si terrà al termine di altre due gare: la prima disputata lo scorso 10 maggio presso il Golf di Santa Sabina di Perugia; la seconda lo scorso 21 giugno presso il Golf Antognolla. Seguirà, dalle 18 alle 19,30 presso la Terrazza Panoramica di Montecolognola una sessione di Bioenergetica, a cura della Fondazione “Nati per Vivere”. A condurla Lorenzo Truffi, psicologo e psicoterapista specializzato in bioenergetica e fondatore dell’associazione Clinè, e la dottoressa Arianna Isabella Curcio. In contemporanea, dalle 18,30 fino alle 22, sarà possibile degustare un aperitivo a cura della GhiOTTOneria. Dalle ore 19, presso il centro storico e la piazza Umberto I di Castiglione del Lago sarà in programma un’esibizione della Banda e delle Majorettes di Magione, un percorso vibrante di suoni e melodie con la creatività e l’energia della musica dal vivo. Dalle 19,30 alle 20,15, invece, presso il percorso panoramico di Monte del Lago andrà in scena la passeggiata teatralizzata “Il Lago racconta Puccini”. Durante la cena gourmet della Fattoria Palombaro (dalle 20,30 alle 22,30) ci sarà un intrattenimento di musica, suoni, emozioni a cura della Corale Fra Giovanni da Pian di Carpine. Al pianoforte Andrean Zarkov con “Le colonne sonore del grande cinema”. Per le prenotazioni ai vari eventi della giornata è necessario scrivere a info@festivaltramonti.it o telefonare al 348 3065019.

Il programma di domenica 29 giugno prenderà il via alle 19 (fino alle 22) con l’Apericena al Tramonto allo Zocco Beach di San Feliciano. Si potrà vivere un’atmosfera magica al tramonto, sulla spiaggia, dove il cielo si tinge di sfumature calde e avvolgenti: un’ apericena speciale in riva al lago dove poter gustare deliziosi street food preparati con cura, che offrono un mix di sapori autentici e creativi, perfetti per accompagnare il tramonto e creare un’esperienza sensoriale unica. A fare da colonna sonora, ci sarà l’intrattenimento musicale che renderà il tutto ancora più coinvolgente. Un evento che unisce il piacere dello stare insieme con la magia di una serata in spiaggia al tramonto. Dalle ore 19,30 (fino alle 20,15) è prevista la passeggiata teatralizzata “Il Lago racconta Puccini” presso il percorso panoramico di Monte del Lago. Durante la cena gourmet della Fattoria Palombaro (dalle 20,30 alle 22,30) ci sarà un intrattenimento di musica, suoni, emozioni a cura della Corale Fra Giovanni da Pian di Carpine. Al pianoforte Andrean Zarkov con “Love Songs Evening”. Per le prenotazioni ai vari eventi della giornata è necessario scrivere a info@festivaltramonti.it o telefonare al 348 3065019.

TUTTI I GIORNI DEL FESTIVAL

Tutti i giorni della manifestazione sarà possibile degustare cene gourmet (dalle 20,30 alle 22,30) nella Fattoria Luca Palombaro a Monte del Lago grazie alla creatività dell’associazione Provinciale Cuochi Perugia e all’energia dei ragazzi dell’associazione Kora che cureranno il servizio insieme ai sommelier. Il menu, ispirato a Giacomo Puccini che amava andare in vacanza proprio a Monte del Lago, è a base dei prodotti del territorio con abbinamenti di vini locali. Per prenotazioni: info@festivaltramonti.it – tel. 348 3065019.

Tutti i giorni è possibile ammirare tre mostre. Due sono aperte presso la Rocca Medievale di Passignano sul Trasimeno. La prima è dedicata alla fotografia con il tema “Trasimeno al tramonto: scorci mozzafiato”, realizzata in collaborazione con Hobby Foto Perugia. Una selezione di foto è in esposizione anche nell’area esterna di Zocco Beach di San Feliciano. L’altra, è una mostra d’arte e sostenibilità ambientale, realizzata in collaborazione con TSA (Trasimeno Servizi Ambientali): ambiente, turismo green, natura e arte alleate per promuovere un futuro più ecologico, creativo e responsabile.

Presso la Fattoria Palombaro di Monte del Lago, infine sarà aperto #Spazio (dalle ore 20 alle 22). Durante le cene gourmet l’arte trionfa con i due artisti CK23 e Fulvio Bifarini, che doneranno alla Fondazione “Nati per Vivere” Fabio e Simona Cancelloni due delle loro opere, messe all’asta proprio in occasione delle cene al tramonto a Monte del Lago.