Federcaccia regionale umbra, eletti i nuovi organi dirigenti: Maurizio Lorenzini è il nuovo presidente

Perugia, 13 set. – È l’avvocato Maurizio Lorenzini il nuovo presidente di Federcaccia Umbria. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea regionale della federazione, sabato 13 settembre, durante la quale sono stati rinnovati gli organismi dirigenti regionali. A guidare la Federazione per il prossimo mandato sarà dunque Lorenzini “figura di comprovata esperienza – commentano da Federcaccia Umbria – e da sempre impegnata nella tutela e nella valorizzazione della caccia e del mondo venatorio”.

Lorenzini subentra al presidente uscente Nazzareno Desideri “che ha lasciato l’incarico – spiegano da Federcaccia Umbria – per sopraggiunti e gravi motivi di salute. A lui va il più sentito ringraziamento da parte di tutta la struttura regionale per il lavoro svolto con dedizione e passione, nonché i più sinceri auguri di pronta ripresa da parte di tutti i dirigenti e associati”.

“Federcaccia regionale Umbra attraverso le sue sezioni provinciali di Perugia e Terni – proseguono da Federcaccia Umbria – sta attraversando un periodo di straordinaria partecipazione e unità interna. La coesione delle sezioni comunali e il crescente entusiasmo da parte degli associati rappresentano un momento di grande forza e condivisione, mai registrato con questa intensità nella storia recente della Federazione”.

Il nuovo gruppo dirigente, che si insedierà entro 30 giorni, si pone come obiettivo prioritario quello di rafforzare il dialogo tra tutte le componenti del mondo venatorio umbro, proseguendo lungo la strada della gestione responsabile del territorio, della promozione della cultura venatoria e della collaborazione istituzionale.

Al contempo, Federcaccia ribadisce “il proprio impegno a non farsi distrarre da inutili e sterili polemiche, alimentate da una ristretta minoranza di dissidenti che, purtroppo, continuano a portare avanti azioni e ricorsi privi di fondamento, nel tentativo di minare il lavoro della Federazione. Tentativi che non solo non rispecchiano il sentire della base associativa, ma che vengono promossi vantando inesistenti consensi da parte degli iscritti”. “Federcaccia Umbria – concludono dalla Federazione – guarda avanti, con rinnovata determinazione e senso di responsabilità, per continuare a rappresentare con forza e autorevolezza la voce dei cacciatori umbri e per essere, come sempre, al servizio del territorio, della fauna e della buona gestione venatoria”.