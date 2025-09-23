Federcaccia Perugia ringrazia Questura: “eccellente gestione delle pratiche di rilascio e rinnovo porto d’armi”

(AVInews) – Perugia, 23 set. – La Federcaccia provinciale di Perugia esprime “il più sentito ringraziamento alla Questura di Perugia per l’impeccabile lavoro svolto anche quest’anno nella gestione delle pratiche relative al rilascio e al rinnovo del porto d’armi ad uso venatorio e sportivo”.

“Un impegno costante, professionale e puntuale – aggiungono da Federcaccia provinciale di Perugia – che ha permesso anche ai cacciatori che hanno presentato la documentazione nei tempi più stretti di poter essere regolarmente in attività già dalla giornata di apertura della stagione venatoria. Un risultato tutt’altro che scontato, reso possibile grazie alla dedizione e alla grande efficienza dimostrata ancora una volta dall’intero personale dell’Ufficio Armi”.

“Un ringraziamento particolare va al Questore di Perugia, il dottor Dario Sallustio – proseguono dal Federcaccia provinciale di Perugia –, per l’attenzione e la disponibilità dimostrate verso il nostro comparto, alla dirigente dell’Ufficio Armi, la dottoressa Simona Maffei, per la straordinaria professionalità e il coordinamento delle attività, e allo staff dell’Ufficio porto d’armi composto dall’assistente Roberto Cippiciani e dall’agente Giorgio Stefanelli che con competenza e spirito di servizio hanno saputo far fronte a un periodo di intenso lavoro con risultati di assoluto rilievo”.

“La collaborazione tra istituzioni e cittadini – hanno concluso da Federcaccia provinciale di Perugia – rappresenta un valore fondamentale e il lavoro svolto dalla Questura di Perugia ne è una testimonianza concreta”.