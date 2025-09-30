FdI Umbertide replica al PD: Molinari capogruppo, Floridi resta una risorsa

In merito al comunicato diffuso dal gruppo consiliare umbertidese del Partito Democratico, il consigliere comunale Marco Floridi, capogruppo di Fratelli d’Italia, interviene per chiarire la sua posizione.

“Per ragioni strettamente professionali e personali – dichiara Floridi – nell’ultimo anno non sono riuscito a garantire una presenza costante e continuativa ai lavori del Consiglio comunale. Di questo mi scuso sinceramente con i cittadini di Umbertide, che ho l’onore di rappresentare.”

Floridi aggiunge:

“Rinnovo la mia volontà di assicurare una maggiore presenza in aula e di contribuire attivamente al dibattito politico cittadino. Non rivestirò più il ruolo di capogruppo, continuando però a svolgere con impegno e responsabilità il mio ruolo di consigliere. Da oggi il mio obiettivo sarà quello di recuperare il tempo perso e garantire la presenza che i cittadini giustamente si aspettano da chi ricopre un incarico istituzionale.“

Fratelli d’Italia Umbertide, nel ribadire la stima e la fiducia nei confronti del consigliere Floridi, comunica che il gruppo consiliare ha designato Antonio Molinari, esponente di lungo corso della destra umbertidese, come nuovo capogruppo.

Il partito sottolinea, inoltre, che “la maggioranza che governa la città è solida e coesa intorno al sindaco Luca Carizia. I nostri consiglieri e amministratori continueranno con determinazione il lavoro intrapreso nell’interesse degli umbertidesi. Al contrario, il Partito Democratico appare sempre più in confusione, incapace di elaborare proposte concrete per la comunità e ripiegato su sterili polemiche.“

