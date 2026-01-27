Falsi sms dal Cup: Anci Umbria e PuntoZero mobilitano i Comuni contro le truffe

Si invitano le amministrazioni locali a pubblicare sui propri canali ufficiali i materiali informativi per istruire la popolazione, con particolare attenzione alle fasce più fragili

Perugia, 27 gennaio 2026 – Anci Umbria e PuntoZero lanciano l’allarme in tutta la regione contro i tentativi di phishing via sms. Il presidente di Anci Umbria, Federico Gori, e l’amministratore unico di PuntoZero, Leonardo Esposito, hanno scritto ai Sindaci umbri per chiedere una diffusione capillare attraverso i propri canali di comunicazione delle contromisure necessarie a proteggere i cittadini.

Molti, infatti, stanno ricevendo messaggi che utilizzano impropriamente il nome del Cup (Centro unico di prenotazione), invitando a richiamare numeri a pagamento o a fornire dati personali per “comunicazioni urgenti”.

“È una truffa: il Cup non invia mai sms per chiedere di essere richiamato e non chiede dati personali tramite messaggi”, chiariscono Gori ed Esposito, sottolineando l’importanza della collaborazione tra l’Associazione dei Comuni e PuntoZero per agire con efficacia e in velocità su problematiche come queste.

L’invito alle amministrazioni locali è di pubblicare sui propri canali ufficiali i materiali informativi per istruire la popolazione, con particolare attenzione alle fasce più fragili. L’obiettivo è chiaro: fare rete sul territorio per prevenire danni economici e disagi, garantendo che i cittadini utilizzino solo i canali ufficiali di verifica del servizio sanitario regionale.