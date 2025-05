Facciamo luce sulla vista: a Perugia un evento sulla prevenzione visiva e sulla formazione professionale

In occasione della Giornata Internazionale della Luce, il Corso di Laurea in Ottica e Optometria dell’Università degli Studi di Perugia promuove l’evento “Facciamo luce sulla vista: materiali, metodi e mestieri”, realizzato in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dello stesso Ateneo, l’Associazione Amici della Vista, Federottica Umbria e con il patrocinio del Comune di Perugia.

L’iniziativa si terrà lunedì 19 maggio 2025 presso la Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori ed è rivolta all’intera cittadinanza. Il programma prevede un primo momento, alle ore 15:00, dedicato all’apertura di uno stand per lo screening gratuito della vista, con attività di refrazione e misurazione della pressione oculare.

A seguire, alle ore 17:30, si terrà una tavola rotonda sul tema “Prevenzione e futuro professionale”. Porteranno i saluti istituzionali la Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Vincenzo Nicola Talesa, e il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, Diego Perugini. Interverranno, inoltre, la Presidente dell’Associazione Amici della Vista, Laura Barese, il Direttore della Clinica Oculistica e della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università di Perugia, Carlo Cagini, il Presidente del Corso di Laurea in Ottica e Optometria, Daniele Fioretto, il Presidente di Federottica Umbria, Marco Lollini, e l’optometrista e docente di Contattologia presso il Corso di Ottica e Optometria, Stefano Lorè.

Durante l’incontro si aprirà un dialogo diretto con il pubblico e con gli ottici del territorio, con l’obiettivo di approfondire tematiche di grande attualità. Tra queste, l’impatto dei nuovi stili di vita e dell’uso intensivo dei dispositivi elettronici sulla salute visiva, le opportunità formative e professionali offerte in Umbria nel settore dell’ottica e dell’optometria, nonché le recenti innovazioni nei materiali e negli strumenti per la misurazione e la correzione della vista.

L’evento nasce con l’intento di sensibilizzare la comunità su problematiche visive sempre più diffuse. La miopia ad esempio, come affermano gli organizzatori, è oggi considerata una vera emergenza sanitaria, con previsioni che indicano, entro il 2050, una possibile incidenza superiore all’80% sulla popolazione italiana. Un tempo attribuita principalmente a fattori genetici, la sua diffusione è ora strettamente connessa anche ad abitudini e condizioni ambientali. Accanto alla miopia, vi sono patologie oculari più gravi, come il glaucoma, che rappresentano una seria minaccia per la salute visiva.

Per rispondere a queste sfide, i promotori dell’iniziativa ritengono fondamentale una sinergia tra informazione, prevenzione e formazione. Solo attraverso professionisti adeguatamente preparati sarà possibile garantire servizi efficaci di diagnosi, correzione e cura. L’attività di screening gratuito promossa dai due Dipartimenti UniPg, unita al confronto con esperti del settore, rappresenta dunque un’occasione concreta per promuovere la cultura della prevenzione e al tempo stesso per orientare i giovani verso professioni sanitarie altamente specializzate, come quelle dell’Ottico e dell’Optometrista, oggi sempre più centrali nel contribuire al benessere visivo della popolazione in stretta collaborazione con i medici oculisti.

“Si è instaurato un rapporto di collaborazione molto positivo tra Federottica e l’Università degli Studi di Perugia Sede di Terni – afferma Marco Lollini, presidente di Federottica Umbria – che ci vede direttamente coinvolti nel Comitato tecnico di supporto al corso di laurea in Ottica e Optometria, oltre che nei percorsi di formazione correlati.

Siamo soddisfatti della qualità dell”offerta formativa e del dialogo costante e costruttivo con l”Ateneo, che ci consente di contribuire attivamente alla definizione dei contenuti didattici.

L”obiettivo comune è quello di accendere la scintilla dell”interesse per il mondo dell”ottica e dell”optometria nelle nuove generazioni, favorirne la crescita professionale attraverso una formazione universitaria qualificata e, come associazione, fungere da ponte tra il mondo accademico e quello del lavoro, che oggi richiede professionisti sempre più competenti e preparati”.

“La prevenzione delle patologie oculari è il principale obiettivo della nostra associazione – ricorda Laura Barese, la Presidente dell’Associazione Amici della Vista, – perché in molti casi la esecuzione di regolari screening consente di ridurre o evitare molte forme di ipovisione e cecità”.

“La salute visiva è un tema che ci interpella da vicino, soprattutto in un’epoca in cui stili di vita e tecnologie influenzano profondamente il nostro benessere quotidiano – afferma la Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi -. Sostenere iniziative come questa significa promuovere una cultura della prevenzione capillare, accessibile e basata sulla collaborazione tra istituzioni, mondo accademico e professionisti del settore. Il Comune di Perugia è orgoglioso di patrocinare un evento che unisce la qualità scientifica all’impegno sociale, offrendo alla cittadinanza un’opportunità concreta di prendersi cura della propria vista e di scoprire percorsi formativi e professionali di grande valore”.