Expo 2025 Osaka, l’Umbria protagonista con la presidente Proietti



Accolta dal commissario Vattani nel padiglione Italia: “Scelta vincente puntare sul Perugino e su iniziative per rafforzare i rapporti economici”

(aun) – Osaka, 2 settembre 2025 – È giunta martedì 2 settembre a Expo 2025 Osaka la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, accolta, assieme alla delegazione umbra già in loco, dal commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani. L’arrivo si inserisce nell’ambito della Settimana della Regione Umbria all’Esposizione universale in corso in Giappone, vetrina internazionale di promozione e valorizzazione, ma anche occasione per allacciare nuovi rapporti economici e commerciali e rafforzare quelli già esistenti, che si svilupperà nel Padiglione Italia fino a lunedì 6 settembre. Durante la sua prima giornata di visita e di lavori, la presidente Proietti, insieme agli assessori regionali Tommaso Bori e Simona Meloni, alla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, all’assessore al turismo del Comune di Terni, Alessandra Salinetti, e al presidente di Anci Umbria, Federico Gori, ha innanzitutto potuto constatare di persona l’attenzione che la stampa e il pubblico giapponese stanno riservando alla mostra dedicata al Perugino, in particolare all’opera Gonfalone della giustizia, e la grande affluenza di visitatori asiatici che la sta caratterizzando. Mostra promossa all’interno del Padiglione Italia dalla stessa Regione Umbria con la collaborazione di Sviluppumbria, il contributo della Camera di commercio dell’Umbria e curata da Galleria nazionale dell’Umbria e Accademia delle belle arti di Perugia.

Un successo che la presidente Proietti ha definito “un segnale di straordinario interesse e di profonda sintonia culturale”, sottolineando come l’arte e la storia umbre continuino a suscitare emozioni e a creare legami oltre i confini nazionali. Proprio su questo aspetto la presidente Proietti si è soffermata, evidenziando come la partecipazione all’Esposizione universale rappresenti “un’occasione unica per costruire un ponte solido tra Italia e Giappone.Un ponte che parte dall’incontro culturale e artistico, ma che si amplia al terreno economico, turistico e imprenditoriale, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni e aprire nuove opportunità di collaborazione”.

“La presenza dell’Umbria a Expo 2025 Osaka, per questo – ha dichiarato Proietti –, non è soltanto una celebrazione della nostra identità culturale e delle nostre tradizioni, ma un investimento strategico per il futuro, che mira, oltre a promuoversi a livello turistico e invitare il pubblico asiatico e giapponese a fare esperienza concrete nella nostra, anche far conoscere al mondo intero la vitalità del nostro tessuto produttivo e le eccellenze della nostra terra. Pensavamo che fosse importante esserci e oggi che sono qui a verificarlo di persona posso affermare con ancora più convinzione che l’Umbria non poteva non essere a Expo perché qui possiamo raccontarci e presentarci invitando tutti a fare esperienza vivendo la nostra bellissima terra”.

“Con l’arrivo della presidente Proietti – ha commentato il commissario Vattani – entriamo nel vivo della settimana umbra a Expo 2025 Osaka. Complimenti a questa regione già così conosciuta in Giappone e in Asia, perché nei suoi colori, nei suoi territori, nella sua arte rappresenta quell’idea di Italia che si ha in questa parte del mondo. Complimenti anche per il ricchissimo calendario di iniziative e panel che ha predisposto. Queste infatti sono occasioni fondamentali. Lo si percepisce anche solo dall’enorme quantità di persone che ci fa visita ogni giorno. Un’attenzione dovuta anche al fatto che la Regione Umbria – e questo è il segno della buona pianificazione di lavoro che è stata fatta – si è presentata con la stessa nostra strategia, cioè con un forte elemento di attrazione, che è la meravigliosa opera del Perugino che in questi giorni abbiamo visto in tutti i media nazionali e locali giapponesi. Usando questo attrattore artistico, è stato poi possibile porre l’attenzione su ciò che è l’Umbria oggi: una regione ricca di innovazione, tecnologia e opportunità di investimento, perché soprattutto di questo si parlerà in questa settimana umbra. Complimenti alla Regione Umbria per aver lavorato bene con il sistema Italia, con Ice e la Camera di commercio. Questo è il giusto modo di presentarsi all’estero e in particolare in Asia. Nel futuro bisognerà però lavorare con continuità. Noi contiamo molto su una presenza dell’Umbria anche nei prossimi appuntamenti, dopo Expo, perché questi sono investimenti che funzionano quando la presenza è costante”.

La Settimana umbra a Osaka proseguirà nei prossimi giorni con eventi, incontri istituzionali e momenti di promozione dedicati al turismo, all’artigianato, all’agroalimentare, al commercio e all’innovazione, con l’obiettivo di affermare l’Umbria quale “regione ambasciatrice d’eccellenza del made in Italy nel mondo”.