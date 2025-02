Evian Morani eletto segretario comunale di FI Assisi

Sala gremita alla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli per l’elezione della nuova Segreteria comunale di FI Assisi

Sala gremita alla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli per l’elezione della nuova Segreteria comunale di FI Assisi. Tanti temi affrontati con al centro il prossimo turno elettorale.

Era presente il Segretario Regionale Andrea Romizi il quale, oltre a presenziare l’assemblea e decretare l’elezione della Segreteria, ha sottolineato come Assisi è stata sempre il faro per il Centrodestra. È necessario fare di tutto per rivincere, affidando ai territori locali la scelta della migliore soluzione possibile con l’auspicio che Forza Italia possa tornare ad essere il contenitore attrattivo per tutte le forze moderate, cattoliche, liberali che si riconoscono nel buon governo, nei principi liberali, nella pace e nella visione di una città moderna legata alle tradizioni.

Era altresì presente Fiammetta Modena, Segretario provinciale FI, che ha spronato tutti i presenti alla costruzione di un progetto vincente e ad una squadra di lavoro di tutte le forze del Centrodestra.

Il neo eletto Segretario Evian Morani ha preso come fondamenta le parole espresse via social dal già Sindaco Gianfranco Costa, condividendo il fatto che sono finiti i tempi delle polemiche, dei litigi, delle guerre. “Bisogna prendere atto -ha affermato Morani- che la sinistra governa la Regione grazie al presenzialismo ossessivo a tutte le iniziative giornaliere e quindi farà di tutto per affidare alla sinistra le deleghe ai compleanni, comunioni, cresime e funerali in senso di condivisione.”

Erano presenti i segretari degli altri partiti di Centrodestra con cui si è giù iniziata una fitta rete di incontri dalla sera stessa. Tanti gli interventi di varia estrazione e sensibilità in chiaro stile di un partito liberale, aperto, moderno che aspira a diventare un nuovo PPE superando la soglia del 20% e riprendendo in mano le redini del comune, della regione e della nazione.

La squadra è così composta:

Segretario comunale: Avv. Evian Morani

Vice-coordinatore: Avv. Simone Pasqualoni

Responsabile Attività Sanitarie: Stefano Pastorelli

Dipartimento sviluppo economico: Dott. Mariateresa Di Muro e Ivano Bocchini

Dipartimento rapporti con Università e istituzioni regionali: Marco Renga

Dipartimento urbanistica e lavori pubblici: Geom. Maria Andrea Pierotti

Rapporti con le Pro Loco: Almaviva Walter

Rapporti istituzioni, affari generali: Dott. Rino Ciavaglia

Dipartimento Sport: Roberto Falce

Dipartimento feste storiche e sicurezza lavoro: Dott. Andrea Petrozzi

Dipartimento Giovani: Leonardo Franchi e Jacopo Pastorelli

Dipartimento artigianato e industria: Valcelli Rachele e Diaferio Ruggero

Responsabile materiali politici e strutture: Giuliano Ciarrapica

Dipartimento pari opportunità e volontariato: Giuseppina Bartocci

Dipartimento agricoltura: Elisa Alpaca