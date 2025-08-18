Estate nursina in musica: sale l’attesa per i concerti di Tony Esposito e Casadilego

In programma martedì 19 e mercoledì 20 agosto, alle 21.30, entrambi in piazza San Benedetto. Giovedì 21 notte bianca

Ancora tanta musica per l’Estate nursina: dopo i concerti di Ferragosto è il momento del gran finale per Castellina Art and Sound, il festival culturale a cura di Doc Servizi per conto del Comune di Norcia e Municipia. Due i concerti di altissimo livello in programma martedì 19 e mercoledì 20, alle 21.30, entrambi in piazza San Benedetto. Si comincia con Tony Esposito, celebre cantautore napoletano riconosciuto dall’Unesco per il suo impegno nella promozione della pace e del dialogo interculturale, che il prossimo 4 ottobre riceverà le Targhe MEI – Meeting degli Indipendenti. Il padre di Kalimba de Luna, Simba de Ammon, As tu As e tantissimi altri successi animerà l’estate di Norcia fino a tarda notte con i suoi ritmi ricchi di contaminazione. Per l’occasione, i tre artisti protagonisti della mostra d’arte contemporanea Nursialand, Andrea Sampaolo, Fabio Gismondi e Paolo Petrangeli, doneranno a Tony Esposito un’opera concepita e realizzata proprio per la sua visita a Norcia.

La sera seguente, mercoledì 20, chiusura col botto per Castellina Art and Sound quando sul palco di piazza San Benedetto salirà Elisa Coclite, meglio conosciuta come Casadilego. La vincitrice della 14esima edizione di X Factor prenderà per mano e farà sognare la piazza, con la sua voce onirica e i suoi suoni complessi nella loro semplicità. Chiusura ideale per una prima edizione di Castellina Art and Sound che segna il cammino per un futuro sempre più all’insegna della cultura per Norcia e il suo pubblico.

Giovedì 21 ancora musica con la serata DJ e Notte bianca, che fin dalle 18.30 animerà le strade del centro storico e piazza San Benedetto, portando allegria a tutti, giovani e meno giovani. La serata sarà preceduta, alle 18, dalla presentazione del libro ‘Dio è un bacio. Percorso storico, biblico e teologico’, di don Diedonnè Mutombw Tshibang, parroco della parrocchia dell’Abbazia di sant’Eutizio: un incontro di parole e spiritualità per riflettere sul volto tenero e accogliente di Dio attraverso il linguaggio del bacio e dell’amore.

L’Estate nursina prosegue fino al 28 settembre con eventi culturali, sportivi e tradizionali per turisti e residenti. Il Piano di comunicazione del Comune d Norcia è finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06.