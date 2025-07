Estate Nursina: 62 eventi tra musica, arte cultura e sport

Un’edizione “senza precendenti” che accoglie anche la rassegna ‘Castellina Art and sound’. Non solo Piazza san Benedetto, recuperate tante suggestive location dopo la ricostruzione

Norcia, 31 lug. – Sessantadue eventi tra musica, arte, cultura, sport e tempo libero, dei quali ben 55 concentrati nel mese di agosto: un’estate così a Norcia non si era mai vista, all’insegna della rinascita e della riconquista degli spazi.

Presentato giovedì 31 luglio, in conferenza stampa, il programma dell’Estate Nursina 2025 alla presenza del vicesindaco di Norcia Antonio Duca, dell’assessora comunale a cultura e turismo Maria Anna Stella, di Luca Bonofiglio di Municipia ed Emanuele Bevilacqua, responsabile centro sud Doc servizi, partner del Comune, grazie ai quali è stato possibile dare vita a un’edizione senza precedenti con la rassegna culturale ‘Castellina Art and Sound’. Presente anche Sabrina Palazzeschi, assessora allo sport del Comune Norcia. Il piano di comunicazione dell’Estate Nursina è stato finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06.

Tantissime le proposte in cartellone, con piazza San Benedetto a fare la parte del leone ma anche con alcune suggestive location recuperate grazie alla ricostruzione e che proprio quest’anno rinascono come palcoscenici per la cultura. Mostre, teatro, concerti, tavole rotonde, poesia, artisti di strada, visite guidate, presentazioni di libri, eventi sportivi e marce per la pace: l’Estate Nursina quest’anno è davvero di altissimo profilo, con la cultura in tutte le sue accezioni come filo conduttore. Tra i tanti eventi la Settimana dello Sport in programma dal 3 al 9 agosto, la mostra d’arte contemporanea Nursialand, il concerto di Tony Esposito il 19 agosto e quello di Casadilego la sera seguente, entrambi in piazza San Benedetto.