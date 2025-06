Estate a Città della Domenica tra schiuma party e Good vibes fest

Venerdì 27 giugno musica live con i gruppi Ran e Alcaline, sabato 28 con Maleminore e Rwolf band. Domenica 29 il dj Simone Mone farà ballare e cantare tutti a partire dalle 15

Non può esserci estate a Perugia senza lo schiuma party di Città della Domenica e così, anche quest’anno, si dà il via al divertimento per grandi e piccini, domenica 29 giugno, in compagnia del vocalist e dj Simone Mone, che farà ballare e cantare tutti a partire dalle 15. Un modo per trascorrere piacevolmente le calde giornate immersi nel verde del parco perugino al ritmo delle hit estive più amate. Ancora ‘vibrazioni positive’, poi, con il Good vibes fest, a ingresso gratuito, venerdì 27 e sabato 28 giugno, tra musica live, drink e food. Saranno quattro le band emergenti che si esibiranno, due per ogni serata, selezionate da Stix music club: il venerdì ‘Ran’ e ‘Alcaline’ e il sabato ‘Maleminore’ e ‘Rwolf band’, dalle 21.

Si parte con il progressive e il classic rock dei Ran, band fondata nel 2023 e composta da Alfonso Vergoni (chitarra lead), Paolo Pizza (tastiere), Alessandro Lippi (basso), Leone Lanz (batteria), Tommaso Fiorini (voce e chitarra ritmica), Giulio Vagniluca (sax, seconda chitarra ritmica e seconda voce).

“Ran, che letteralmente è ‘caos’, ma anche rivoluzione o bisogno – spiegano i componenti della band – rappresenta il nostro modo di vedere la musica, che deve abbattere ogni tipo di schema e creare sempre qualcosa di innovativo. Da questo obiettivo scaturisce il nostro bisogno di fare musica, ma soprattutto fare la musica che ci piace, che va dal progressive rock al funk”.

Ci sarà, poi, Alcaline, fondata nel 2017, band composta da Carlo Giuseppe Genovesi, Francesco Cirimbrilli, Marco Porcacchia, Giuseppe Mollica, Riccardo Tobia, con all’attivo due EP autoprodotti: Volta e 2021-2024.

“Partiti da sonorità derivanti dal rock e dal progressive rock più classico – spiegano – andando avanti nel tempo e evolvendo nella composizione ci siamo spostati in un approccio più moderno. I principali punti di riferimento nella nostra scrittura sono gruppi del progressive rock e del progressive metal moderno come Leprous, Opeth e Porcupine Tree. La scrittura dei testi è uno sforzo comune all’interno della band trattando temi come la solitudine, l’insicurezza, i rapporti interpersonali sfruttando non di rado immagini del mito e esoterici”.

Sabato sarà la volta di Maleminore, band composta da musicisti provenienti da esperienze diverse, uniti dalla passione per il rock. Alla voce e tastiere c’è Ettore Chiurulla, pianista classico e concertista, che fonde tecnica e intensità espressiva; Fausto Cardinali, storico bassista del gruppo, vanta una lunga carriera iniziata con la vittoria del Canta Umbria nel 1968, passando per tour internazionali e importanti collaborazioni. Alla chitarra Francesco Farabi, artista e musicista poliedrico, attivo da anni sulla scena rock e blues, nonché co-fondatore della band e alla batteria Mattia Lepri, figura di riferimento della scena metal umbra.

Infine, RWolf Band, fondata nel 2024 di genere pop rock composta da Aldo Consolo (voce), Fabio Ricci (chitarre), Danilo Settembri (tastiere), Claudio Minciarelli (batteria) e Stefano Dagioni (basso). È una reunion del nucleo fondatore del gruppo ‘Il solaio del lupo’ che ha suonato a più riprese dal 1972 al 2000 circa, sia localmente che, in alcune occasioni, all’estero, con l’inserimento di nuovi amici alle tastiere ed alla voce.

Il Good vibes fest non è solo musica ma anche buon cibo e convivialità, tra aperitivi e grigliate, luci soffuse, botti di legno e area chill. Anche questo weekend l’esperienza di gusto sarà ‘firmata’ dalla Cantina Lungarotti, con i vini Rubesco e Torre di Giano, usciti con la prima annata nel 1962, proprio un anno prima che venisse inaugurata Città della Domenica. Durante le due serate, dalle 19, si potrà degustare la selezione di vini della cantina in un’atmosfera unica, accompagnati dalla musica live al tramonto.