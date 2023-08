Estate a Cascia tra musica e stelle: gli appuntamenti del weekend

Concerti, teatro per bambini e tour astronomico in programma tra il 25 e il 27 agosto. Lunedì 28, poi, festa di Sant’Agostino a Roccaporena

Dopo il successo del Gran Galà equestre, che ha registrato un successo di pubblico eccezionale, con 900 biglietti andati a ruba in poche ore per assistere alle spettacolari esibizioni di cavalieri e amazzoni di fama nazionale e internazionale, Cascia si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della musica e non solo.

Così i cittadini e i tanti turisti e oriundi che in questi giorni si trovano nella città di Santa Rita potranno trascorrere piacevoli ore grazie agli eventi in programma per il cartellone ‘Estate a Cascia’. Venerdì 25 alle 21 c’è l’intrattenimento musicale di Fabio & Francesco, con la loro live music; sabato 26 Dj terre, sempre alle 21, preceduto dallo spettacolo per bambini ‘Il manifesto dei burattini’, alle 18.30 nell’ambito del festival nazionale di spettacoli di burattini e marionette ‘Figuratevi in Valnerina’, organizzato da Tieffeu teatro di figura umbro.

Chiuderà la settimana di eventi, domenica 27 agosto, il concerto di ‘Sax Toys Trio’ alle 21 in piazzale san Francesco. Per i più ‘romantici’, poi, alle 22, naso all’insù per ‘La luna e la Rocca’, un’esperienza suggestiva per ammirare il cielo stellato, la luna e i pianeti alla Rocca di Sant’Agostino, che comprende anche un tour astronomico. La partecipazione è gratuita (per informazioni: 328.9082078). Lunedì 28 agosto, poi, la settimana si aprirà con i festeggiamenti in onore di Sant’Agostino, a Roccaporena.

Rossana Furfaro