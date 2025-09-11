Esondazione a Montefalco e Castel Ritaldi, sopralluogo dell’assessore Thomas De Luca

(aun) – Perugia, 11 settembre 2025 – L’assessore Thomas De Luca si è recato nel pomeriggio nelle frazioni di Fratta a Montefalco e nel Comune di Castel Ritaldi, per verificare la situazione a seguito dell’esondazione dei torrenti Tatarena e Ruicciano avvenute nella notte. Sul posto ha incontrato il presidente del Consorzio di Bonificazione Umbra Paolo Montioni accompagnato dai tecnici del Consorzio.
Nel corso dell’ultimo mese nell’area si sono registrati oltre 300 mm di pioggia, di cui circa 100 mm concentrati in una sola notte. Una quantità d’acqua eccezionale che ha avuto conseguenze, in particolare l’area a valle, nei comuni di Montefalco, Castel Ritaldi e Trevi nella giornata di mercoledì, causando il cedimento di un argine.
Dalle prime ore di giovedì mattina, il Consorzio di Bonificazione Umbra è intervenuto prontamente per avviare le operazioni di ricostruzione e contenimento dei danni.
“Questi episodi rappresentano la dimostrazione concreta degli effetti dei cambiamenti climatici, che si manifestano con eventi estremi, sempre più frequenti e sempre più intensi, vulnerabilità che riguarda una vasta area del territorio umbro e numerosi cittadini – afferma l’assessore De Luca. È necessario affrontare questa nuova normalità con azioni mirate: formazione della popolazione nelle aree a rischio, messa in sicurezza del territorio nei punti critici, manutenzione ordinaria e individuazione di risorse stabili per garantire pronti interventi rapidi ed efficaci. L’azione della Giunta regionale in questo senso dimostra il netto cambio di paradigma: spostare l’attenzione e le risorse dalla sola riparazione dei danni alla prevenzione attraverso una manutenzione costante. Un ringraziamento – conclude l’assessore – va al Consorzio di Bonificazione Umbra, che con il suo impegno e il suo approccio ha dimostrato di sapersi muovere in questa direzione”.