Esondazione a Montefalco e Castel Ritaldi, sopralluogo dell’assessore Thomas De Luca

(aun) – Perugia, 11 settembre 2025 – L’assessore Thomas De Luca si è recato nel pomeriggio nelle frazioni di Fratta a Montefalco e nel Comune di Castel Ritaldi, per verificare la situazione a seguito dell’esondazione dei torrenti Tatarena e Ruicciano avvenute nella notte. Sul posto ha incontrato il presidente del Consorzio di Bonificazione Umbra Paolo Montioni accompagnato dai tecnici del Consorzio.

Nel corso dell’ultimo mese nell’area si sono registrati oltre 300 mm di pioggia, di cui circa 100 mm concentrati in una sola notte. Una quantità d’acqua eccezionale che ha avuto conseguenze, in particolare l’area a valle, nei comuni di Montefalco, Castel Ritaldi e Trevi nella giornata di mercoledì, causando il cedimento di un argine.

Dalle prime ore di giovedì mattina, il Consorzio di Bonificazione Umbra è intervenuto prontamente per avviare le operazioni di ricostruzione e contenimento dei danni.