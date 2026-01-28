Ermal Meta a Perugia per la data zero del suo “Live Club 2026”

All’Afterlife live club di via della Manna il 29 aprile

Parte da Perugia il “Live Club 2026” di Ermal Meta. Il cantautore salirà sul palco dell’Afterlife live club di via della Manna, nell’appuntamento inserito nella stagione Tourné (promossa da Aucma e Mea Concerti), per la data zero il prossimo 29 aprile.

Meta torna così a esibirsi nei principali club italiani dopo il recente e fortunato tour teatrale, caratterizzato da una formula narrativa speciale che intrecciava racconti e musica, registrando ovunque sold out e apprezzamento da pubblico e critica. Il tour nei club rappresenta un nuovo passaggio del suo percorso live, con concerti pensati per una dimensione più diretta ed energica, a contatto ravvicinato con il pubblico.