Equitazione: l’Umbria conquista 17 medaglie alla Coppa Italia club di Arezzo. La presidente Bianconi: “Abbiamo fatto passi da gigante, ora anche la ludica c’è”

Una pioggia di medaglie ha premiato i giovani atleti umbri che lo scorso fine settimana, dal 25 al 27 settembre, hanno preso parte alla finale della Coppa Italia Club si è svolta ad Arezzo. Ben diciassette sono stati infatti i podi conquistati dalla numerosa delegazione della Fise (Federazione italiana sport equestri) Umbria composta da oltre sessanta amazzoni e cavalieri dai 5 ai 14 anni di età. Un plauso particolare è andato allo Spoleto country club quale scuderia che ha portato in finale più allievi tra tutti i club italiani.

Nel dressage, a distinguersi, sono state Giulia Pergolesi della Società ippica Foligno, che ha ottenuto un oro, un argento e un bronzo, e Margherita Loccini del Circolo ippico Valvasone, con un oro e un argento. Nella gimkana 2, oro per la coppia Melissa Ciuchi e Francesca Fabbrizi (Valvasone), argento per Alessandro Zaffini e Maria Partenzi (Spoleto country club) e bronzo per le coppie Asia Capotosti-Massimo Cavallari e Greta Rialti-Caterina Conciarelli, entrambe della Scuderia Valmarino. Nella gimkana jump, Sofia Milone, Sara Marconi e Francesca Fabbrizi (Valvasone) hanno ottenuto un secondo posto. Prima posizione, invece, nel carosello, per Sofia Maddoli, Elisabetta Nicoziani e Matilde Vetri (Valmarino). Infine il salto ostacoli con l’oro, nelle proprie rispettive categorie, di Sofia Milone (Valvasone), Nicholas Michael Fitzgerald (Calledro), Matilde Vichi (Calledro) e Margherita Cacace (Calledro). Bronzo invece per Noemi Papa (Colleverde) e Giulia Pergolesi.