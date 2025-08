Entra nel vivo l’Estate Nursina tra incontri letterari, sport, musica ed eventi

Anche concerti, iniziative sotto le stelle e la Settimana dello sport che si chiude il 9 agosto. Prosegue la rassegna culturale Castellina Art & Sound tra libri, autori e la mostra Nursialand

(AVInews) – Norcia, 6 ago. – Entra nel vivo l’Estate nursina, il ricco cartellone comunale di eventi in scena nella Città di san Benedetto fino a settembre che, fino al 20 agosto, ospita anche Castellina Art and Sound, la kermesse culturale organizzata da Doc Servizi, grazie al progetto messo a punto dal Comune di Norcia e da Municipia. Nell’ambito della Castellina Art and Sound, dopo l’inaugurazione di Nursialand, la prima mostra d’arte contemporanea mai ospitata a Norcia, è ora tempo dei laboratori per bambini e dell’incontro con i libri d’autore. Da giovedì 7 a sabato 9 agosto, infatti, protagonisti saranno la cultura e i ragazzi: la prima pervaderà le piazze del centro, mentre i secondi avranno uno spazio tutto per loro dalle 16 alle 17.30 e dalle 18 alle 19.30 alle Sae La Galleria – Centro commerciale artigianale. Giovedì 7 in piazza San Benedetto, a partire dalle 18, avrà luogo, poi, il primo dei tre incontri letterari in programma con Castellina Art and Sound: il conduttore radiofonico, produttore discografico, giornalista e scrittore Renato Marengo sarà il protagonista della presentazione del suo libro ‘Napule’s power’ – espressione coniata dallo stesso autore. Il libro è dedicato al movimento musicale partenopeo dal 1971 ad oggi.

Venerdì 8, a partire dalle 18.30 in piazza Sergio Forti – Madonna Addolorata, la giornalista e manager della cultura Lorenza Fruci presenterà il suo ‘Donne in Onda: il racconto dell’immaginario femminile nei primi 70 anni di Rai’. Infine, sabato 9 ancora in piazza Forti alle 18.30, il reporter di viaggio e storica firma del Gambero Rosso, Massimo Roscia, incontrerà il pubblico per parlare del suo ‘Boomerario’, vademecum per ‘diversamente giovani’ sul linguaggio dei giovani attuali.

In parallelo, nelle stesse giornate, proseguono gli altri eventi dell’Estate Nursina: giovedì 7 agosto alle 21, con ritrovo in piazza Vittorio Veneto, partirà la Camminata sotto le stelle, a cura dell’Associazione Norcia Run 2017. Al termine della camminata, cocomero per tutti i partecipanti; venerdì 8, dalle 21.30 in piazza San Benedetto, si terrà il concerto della Jazz & Blues Bridge Band, a cura della Filarmonica G. Verdi di Ponte San Giovanni.

In città è in scena anche la Settimana dello sport la cui cerimonia di chiusura sarà sabato 9 agosto dalle 19.30 in piazza San Benedetto, con la partecipazione della campionessa olimpica Elisa Di Francisca. Seguirà intrattenimento per bambini con baby dance e giochi musicali. Nel frattempo, la Forca di Ancarano ospiterà la Cena alla romana sotto le stelle e intrattenimento musicale, a partire dalle 20. Evento a cura della Pro Loco di Ancarano.

Il Piano di comunicazione del Comune d Norica è stato finanziato dal Gal Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06.