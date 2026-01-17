Enrico Guarducci riconfermato presidente dell’Ordine dei commercialisti di Perugia

Il neoeletto: “continueremo nel nostro impegno a riportare l’Odcec come interlocutore delle istituzioni e strumento per la crescita e lo sviluppo del territorio”

Enrico Guarducci è stato riconfermato alla guida dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Perugia. Venerdì 16 gennaio si sono infatti tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Odcec di Perugia, del Collegio dei Revisori e del Comitato pari Opportunità per il quadriennio 2026/2029 e, con il 70% dei votanti, è risultata vincitrice la lista ‘Costruiamo il futuro’ il cui candidato presidente, Enrico Guarducci, ha già guidato l’ordine nel precedente mandato.

A comporre il nuovo consiglio saranno, oltre al presidente, i neo eletti Francesco Orlandi, Federica Acciarini, Giovanni Pierotti, Doriana Sannipola, Elisabetta Giglioni, Cecilia Chionne, David Bianconi, Marco Rosabella della stessa lista e, per l’altra lista, Alessandra Granaroli e Paola Nannucci.

“Sono stati eletti – ha commentato Guarducci – molti giovani colleghi, con competenze e specializzazioni elevate, che daranno nuovo impulso e sviluppo alla professione verso orizzonti di sempre maggiore soddisfazione. Il ringraziamento va a tutti i colleghi che hanno supportato la nostra lista e il nostro progetto. Nei prossimi quattro anni, continueremo nel nostro impegno a riportare l’Ordine della nostra categoria professionale quale interlocutore fondamentale con le istituzioni e quale strumento determinante per la crescita e lo sviluppo del territorio e del benessere sociale”.

“Nella nuova squadra – ha concluso il presidente Guarducci –, i giovani hanno un ruolo fondamentale e saranno protagonisti per dare a tutti gli iscritti la carica di energia necessaria per affrontare una difficile congiuntura. Servizio, formazione aggregazione, visione e solidarietà sono i pilastri del nostro programma e in questo sarà caratterizzata la nostra consiliatura”.