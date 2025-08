Enel: nuovo sportello a Gualdo Tadino

Dotato di locali accoglienti, sostituirà quello precedentemente situato in corso Piave

Il mese di agosto porta buone notizie per i servizi a disposizione dei cittadini di Gualdo Tadino: in via Siro Storelli, incrocio via Flaminia, infatti, ha aperto i battenti un nuovo Spazio Enel che, dotato di locali accoglienti, sostituirà quello precedentemente situato in corso Piave e costituirà un punto di riferimento per il territorio, offrendo sia assistenza per le forniture di elettricità e gas sia opportunità in termini di efficienza energetica, connessioni in fibra e sostenibilità ambientale.

Al momento di apertura dell’attività, insieme ai consulenti che operano negli uffici, è intervenuto il channel manager di Enel Energia Fabio Gabbarelli con i rappresentanti di Formae srl, partner specializzato nel settore della consulenza energetica che gestisce già un altro Enel Store a Gubbio.

Lo Spazio Enel, che si aggiunge ai punti fisici presenti sul territorio provinciale ( https://www.enel.it/it-it/spazio-enel/city?city=Perugia ), sarà aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30, mentre il mercoledì dalle 8:30 alle 12:45 e dalle 15:30 alle 18:30. Nel dettaglio, presso i nuovi locali i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce, gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo. L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili. All’interno degli spazi Enel è possibile anche usufruire degli innovativi prodotti per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro, nonché sottoscrivere l’offerta fibra per la connessione ultraveloce con Enel Energia.

Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica e gas. Complessivamente, in Umbria gli Spazi Enel (tra diretti con personale Enel e indiretti con imprenditori partner) sono 28.