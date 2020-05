Enel: lavori a Guardea, Montecchio e Alviano. Gli interventi riguarderanno la digitalizzazione del sistema elettrico

Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica della provincia ternana, con particolare riferimento alle attività di digitalizzazione del sistema elettrico e abilitazione dello stesso al transito della fibra ottica per garantire alta connettività. Domani, giovedì 28 maggio, infatti, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, effettuerà alcuni interventi nei territori comunali di Guardea, Montecchio e Alviano.

Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica installeranno negli impianti elettrici elementi di innovazione tecnologica, utili ad ottimizzare l’affidabilità di esercizio, ed effettueranno operazioni propedeutiche alla posa della fibra ottica nonché all’ottimizzazione dell’assetto di rete con una distribuzione dei carichi equilibrata. A Guardea e ad Alviano saranno effettuate anche parallele attività di manutenzione per la sostituzione di alcune apparecchiature danneggiate lungo le linee elettriche.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione effettuerà nella giornata di domani, giovedì 28 maggio: il “fuori servizio” temporaneo si svolgerà a partire dalle 9:30 con conclusione entro la mattinata a Montecchio per poche utenze di via Piemonte, via della Madonna, via del Barracano, via Vittorio Emanuele II, via della Chiesa, via San Giovanni, via Mazzini e limitrofe, mentre tra Guardea e Alviano i lavori inizieranno alle 13:30 e si concluderanno nel pomeriggio nelle aree comprese tra via del Fossato, località Case Sparse, voc. Vallecampo, voc. Fontanacce, voc. Fontananova, loc. Piagge, via Marruto, voc. Coccianesi, voc. Fontanavecchia, voc. Fossatello, voc. Acquatufara (in tutti i casi pochissimi civici per ogni via).

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei civici coinvolti, nelle zone interessate. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.