Emozioni ed energia live: i Coma_Cose hanno infiammato il palco del Gubbio DOC Fest

Piazza Grande ha ballato al ritmo della musica dei Coma_Cose in un sabato sera di grande divertimento al DOC Fest. Il duo in occasione del concerto in esclusiva umbra, ha presentato il nuovo album “Vita_Fusa”.

[Gubbio 31/08/25] Il Gubbio DOC Fest ha chiuso i suoi eventi musicali ieri sera con uno spettacolo indimenticabile. I Coma_Cose hanno acceso il palco di Piazza Grande, regalando al pubblico una performance carica di emozioni ed energia. La data, esclusiva regionale, ha segnato una tappa fondamentale del loro tour estivo e ha celebrato l’uscita del loro quinto album, “Vita_Fusa”.

Fausto “Lama” Zanardelli e Francesca “California” Mesiano, che vantano una carriera decennale e tre partecipazioni al Festival di Sanremo, hanno dimostrato ancora una volta la loro inconfondibile presenza scenica e la loro connessione con il pubblico. La loro vitalità e il loro sound unico, che fonde sonorità urban, indie, pop e cantautorato, hanno creato un’atmosfera magica e coinvolgente.

Il concerto ha offerto uno spaccato del loro percorso artistico e di vita, con i brani del nuovo album, che si sono alternati ai successi che li hanno resi celebri. Il nuovo disco, intimo e riflessivo, esplora il concetto di “vita fusa” attraverso diverse sfaccettature. Sul palco con i due cantanti, due polistrumentisti che hanno conferito grande dinamicità ai pezzi.

La scaletta ha spaziato dai successi più recenti, come il tormentone estivo del 2024 “Malavita” e la sanremese “Cuoricini”, fino a brani iconici come “Fiamme Negli Occhi””, tutti certificati dischi di platino.

Il concerto di Gubbio ha regalato emozioni e coinvolgimento. Piazza Grande e le mille persone presenti hanno ballato e cantato senza sosta. In prima linea i fans più affezionati che sono accorsi a prendere posizione già dai primi minuti di apertura del cancello. L’entusiasmo del pubblico ha dimostrato l’impatto che la musica dei Coma_Cose ha sulla loro generazione

e su quelle successive, che si riconosce nella loro narrativa autentica e nella loro capacità di fotografare la complessità della contemporaneità.

A proposito del tour il duo ha dichiarato: “”Finalmente” è la parola che rappresenta maggiormente il nostro stato d’animo. Sono passati due anni dall’ultimo tour e ci sembra un secolo, non vediamo l’ora di rivivere le emozioni dei live, perchè è lì che trova maggiormente senso il nostro percorso che dal giorno zero ha messo al primo posto lo scambio energetico

che si crea con il pubblico.”

Il concerto anticipa la vera conclusione dell’ XI edizione del Gubbio DOC Fest che ha raggiunto ancora una volta la sua missione di unire un pubblico eterogeneo, nel segno della musica, della cultura, e del divertimento.

Questa sera si chiude con una cena conviviale tra staff e cittadinanza, questa avventura 2025.

Un’occasione per stare insieme e rendere omaggio alla tradizione culinaria umbra che incontra l’innovazione grazie alla collaborazione tra Borgo Santa Cecilia, i cuochi dell’università dei muratori e AIS Gubbio.