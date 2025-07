Emergenza calore, l’Amministrazione comunale attiva servizi di sostegno alla popolazione

I servizi, accessibili contattando il numero 3669072445, sono a disposizione di anziani e di chi è più esposto ai disagi dovuti al caldo. Consistono nell’accompagnamento presso gli spazi climatizzati nella sede della Protezione civile e in servizi domiciliari quali la spesa alimentare e/o farmaceutica

Per far fonte ai disagi legati alle elevate temperature che caratterizzano, ormai, il periodo estivo su tutto il territorio comunale, l’Amministrazione, in collaborazione con la Protezione civile, ha attivato alcuni servizi, rivolti alle fasce di popolazione più fragili, accessibili attraverso il numero telefonico 3669072445, attivo tutti i giorni, fino alla fine di agosto, dalle ore 13.00 alle ore 18.00.

A tale numero può rivolgersi la popolazione, in particolare gli anziani e quanti, per ragioni di salute o altro, sono più esposti ai disagi della calura, per chiedere i seguenti servizi, anch’essi erogabili tutti i giorni tra le 13.00 e le 18.00:

Accompagnamento in ambienti climatizzati presso la sede della Protezione civile, in via del Coppo, 1 a Marsciano adiacente al Centro di raccolta (la sede è comunque accessibile anche in modo autonomo da chi ne ha bisogno) o altri luoghi pubblici.

Spesa alimentare e/o farmaceutica a domicilio.

Il Comune ricorda che il numero attivato per richiedere tali servizi non sostituisce i numeri di emergenza, a partire dal 112, che sono sempre attivi e a disposizione della popolazione per qualunque necessità.

È stato inoltre attivato dal Ministero della Salute anche il numero gratuito di pubblica utilità 1500 che, dalle 9.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, consente ai cittadini di ricevere indicazioni utili su come affrontare il caldo e sui servizi socio sanitari presenti sul territorio nazionale.