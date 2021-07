“Elisoccorso, scelte incomprensibili e piene di contraddizioni”

È quanto dichiara il consigliere regionale del PD, Fabio Paparelli aggiungendo che è sua intenzione

“evidenziare le contraddizioni di questa incomprensibile scelta, adottata dalla Giunta regionale, in tutte le sedi preposte. È altrettanto evidente che gestire il servizio in autonomia, anche considerata la mole di prestazioni, costerà molto di più di quanto si spenderebbe allungando la convenzione in essere con la Regione Marche o con altre Regioni limitrofe. La cosa più grave è che tali costi andranno a gravare su un sistema sanitario regionale pubblico già in forte deficit a causa di una politica sbagliata messa in campo dalla destra, che verrà ulteriormente indebolito a scapito di quello privato e a giovamento del solo vincitore del futuro appalto per l’approvvigionamento di elicotteri e per la gestione del servizio. A questo errore si aggiunge quello di non aver preso in considerazione l’unica aviosuperficie realmente idonea a tale scopo, ovvero quella di Maratta che, quantomeno, avrebbe avuto tutte le carte in regola per essere scelta come base logistica per il nuovo elisoccorso dell’Umbria, essendo l’unica a possedere tutte le certificazioni Enac, unica abilitata al volo notturno e a essere dotata di un’officina meccanica per le riparazioni e una pompa per il rifornimento, oltre ad essere la più vicina all’autostrada”.