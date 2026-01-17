Elisabetta Costantino e Petalie Boga a chiudere il format “Cantiche”



Si va in scena tra Trevi e Assisi

Ultimi due appuntamenti con Cantiche, format della stagione Tourné 2025/2026, nato per celebrare gli 800 anni del Cantico delle Creature, intrecciando l’estetica francescana con i grandi temi del nostro tempo.

Domenica 18 gennaio alle 18 nel Complesso museale San Francesco di Trevi arriva Elisabetta Costantino con il suo “Ambiente 1: Frammenti di una Lauda”, rilettura contemporanea del Cantico delle Creature che prende vita attraverso il dialogo tra gesto umano e intelligenza artificiale.

Il “gesto” della Costantino e l’IA si incontreranno in un dialogo dove un’antica Lauda si sgretola e la tecnologia prende il controllo. Rimangono solo i segni incisi sulla materia: l’ultima traccia di una memoria che svanisce.

Venerdì 30 gennaio alle 21.15 si chiude al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi con “Hic et nunc” con Petalie Boga (voce), Matteo Stefanelli (tastiera), Giorgio Panico (basso elettrico) e Andrea Di Cinto (batteria).

Sul palco una re-interpretazione del “Cantico delle Creature”, che per la Boga rappresenta una poesia che esalta la natura umana mettendola al centro del cosmo e al contempo in armonia con gli elementi senza i quali la vita stessa non potrebbe esistere.

«Questo rapporto indissolubile tra particolarità e universalità a mio parere è lo stesso che intercorre tra individuo e società – le parole dell’ìartista – per cui in questa elaborazione artistica è naturale per me riflettere su come il destino di tutti sia intrinsecamente uno e come la libertà dell’individuo dovrebbe coincidere con la libertà della collettività. Tramite immediati collegamenti sul piano testuale vorrei quindi evocare immagini e concetti in cui ognuno possa rivedersi, ritrovarsi o almeno interrogarsi».

L’ingresso, come tutti gli eventi del format Cantiche, è libero

Cantiche è un progetto ideato da Mea Concerti, realizzato grazie ai fondi del Bando “Sostegno Spettacoli dal Vivo anno 2024” “PR FESR 2021-2027. Az. 1.3.4.– Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali” erogati da Sviluppumbria, inserito nella stagione Tourné.

Sito ufficiale www.meaconcerti.it