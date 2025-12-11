Elezioni universitarie Unipg, con il 60% l’Udu stravince ancora

Si è chiuso alle ore 17:00 lo spoglio dei voti per le elezioni della rappresentanza studentesca dell’Università

degli Studi di Perugia per il biennio universitario 2025-2027: le votazioni hanno visto confermata la fiducia

del corpo studentesco nella Sinistra Universitaria – Udu Perugia, circa il 60% dei consensi espressi.

Grazie a questo risultato le liste dell’Udu, forti di ben 351 candidati, hanno conquistato 2 su 2

rappresentanti al Consiglio di Amministrazione, 3 su 4 rappresentanti in Senato Accademico, 20 su 30 al

Consiglio Studentesco e 5 su 7 rappresentanti in ADiSU. Oltre a questo risultato negli organi centrali d’ateneo, eleggiamo rappresentanti in tutti i dipartimenti e siamo prima lista nella maggior parte di questi.”

Dichiara Nicoletta Schembari, Coordinatrice dell’Udu Perugia: “Oggi la Sinistra Universitaria – UdU Perugia si è riconfermata di gran lunga prima lista nell’Ateneo perugino, sia in termini di voti assoluti che di percentuale di consensi e di rappresentanti eletti”. E continua “Questo risultato sottolinea l’importanza dei risultati

della nostra azione di rappresentanza: dall’ottenimento della no tax aerea fino a 30.000 euro di ISEE fino al Pass-TPL e al futuro ritorno della mobilità notturna”.

Conclude Schembari: “Il risultato elettorale odierno ci proietta verso i nostri prossimi obiettivi: la grande

partecipazione e il rinnovato consenso della comunità studentesca ci darà forza e legittimità democratica

alle lotte che continueremo a portare avanti sul territorio, e darà un grande peso alla voce degli studenti. Il ringraziamento

più grande va a chi si è impegnato in questa campagna elettorale, l’unione fa la forza. Il Sole splende ancora sull’ateneo perugino”.