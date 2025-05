Elezioni Rsu Barry Callebaut, Flai Cgil si conferma il primo sindacato

Il segretario Turcheria: “si rafforza la presenza sindacale con rappresentanza forte e radicata”. Eletto Fabio Contini che è risultato il più votato in assoluto tra i candidati

La Flai Cgil si riconferma con forza primo sindacato alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) nello stabilimento di Perugia Barry Callebaut, importante realtà del settore alimentare nel territorio. Il sindacato ha infatti ottenuto il 48,7 per cento dei voti espressi, eleggendo Fabio Contini, il più votato in assoluto tra i candidati.

“Un risultato significativo – hanno commentato da Flai Cgil Umbria – con una partecipazione al voto che è andata oltre il 90 per cento degli aventi diritto, che testimonia la fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori nei confronti del lavoro svolto dalla Flai Cgil e dai suoi delegati in questi anni, e che consolida il ruolo del sindacato nella difesa dei diritti, nella contrattazione e nel miglioramento delle condizioni di lavoro”. “Questa vittoria – ha dichiarato Luca Turcheria, segretario generale della Flai Cgil Umbria – è il frutto di un impegno quotidiano, fatto di ascolto, presenza e coerenza. Ringraziamo tutte le candidate e candidati e il comitato degli iscritti, che con il loro lavoro e con dedizione hanno portato alla vittoria la Flai Cgil, e chi ha scelto di darci fiducia, consapevoli della responsabilità che questo comporta”.

A fargli eco Maria Rita Paggio, segretaria generale di Cgil Umbria.

“Un risultato – ha concluso Paggio – che rafforza tutta la Cgil e conferma la centralità della nostra azione sindacale nel tessuto produttivo locale. Dove c’è sindacato, c’è più giustizia, più sicurezza, più futuro. L’alta adesione al voto che abbiamo visto in questa realtà, e che conferma le percentuali a cui assistiamo mediamente nelle elezioni sui posti di lavoro, sia di buon auspicio per i prossimi referendum dell’8 e 9 giugno, occasione unica per riaffermare dignità e sicurezza nel lavoro”.