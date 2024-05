Elezioni Norcia, Giuliano Boccanera incontra operatori turistici, associazioni e comitati

Proseguono gli appuntamenti sul territorio del candidato sindaco e dei candidati consiglieri della lista Norcia Unita – Venerdì 31 maggio alle 15.30 al Digipass. Presente l’assessore regionale Paola Agabiti

In vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, proseguono gli appuntamenti sul territorio del candidato sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera, e dei candidati consiglieri della Lista Norcia Unita per incontrare i cittadini e discutere di temi di interesse generale.

Il prossimo è in programma venerdì 31 maggio alle 15.30 al Digipass di Norcia, dove i candidati incontreranno operatori turistici, associazioni e comitati. Sarà presente l’assessore a Turismo, Cultura, Istruzione e Diritto allo studio della Regione Umbria Paola Agabiti.

Diversi i temi, tra scuola, aree interne, fondi comunitari e pnrr: in particolare, riguardo le politiche per le imprese, si parlerà di come favorire l’accesso al credito per gli investimenti delle pmi del territorio e di come incentivare, attraverso contributi a fondo perduto, la diversificazione dell’offerta commerciale nel centro storico, oltre a come attrarre imprese che investano nel territorio con l’apertura di nuovi stabilimenti, soprattutto del settore agroalimentare, con il coinvolgimento di Sviluppumbria e Gepafin.

Inoltre, si parlerà di come sostenere una politica di marketing territoriale con adeguate e mirate risorse, in sintonia con quella regionale, prevedere risorse per la riqualificazione della sentieristica e delle Marcite, al fine di renderle definitivamente un ‘parco periurbano’ dove svolgere attività turistiche, di educazione ambientale e agricole sperimentali e infine, degli impegni per rifinanziare la Zona franca urbana (Zfu) e l’istituzione di una Zona economica speciale (Zes) per i Comuni maggiormente colpito dal sisma.