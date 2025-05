Elezioni CNSU: UDU vince a Perugia con 2672 voti

In Umbria l’Unione degli Universitari ha stravinto, ottenendo un consenso pari al 73%

Ieri si sono concluse in tutta Italia le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. In Umbria l’Unione degli Universitari ha stravinto, ottenendo un consenso pari al 73%, ovvero 2672 voti, di cui 2550 preferenze per il nostro candidato dall’Umbria Mattia Branca, che risulta essere il più votato della lista nel Centro Italia

“Ancora una volta il nostro sindacato studentesco si conferma l’unico soggetto veramente rappresentativo della comunità studentesca umbra” ha affermato Nicoletta Schembari, Coordinatrice della Sinistra Universitaria – UDU Perugia, “le studentesse e gli studenti hanno fatto sentire la propria voce, scegliendo una rappresentanza capace di garantire un modello di università libera, accessibile, inclusiva, antifascista e transfemminista. Anche in questa tornata elettorale abbiamo eletto nel principale organo di rappresentanza del Paese il nostro candidato, in questo caso Mattia Branca, studente del secondo anno di Medicina e Chirurgia a UniPg. Tramite Mattia porteremo all’attenzione del Ministero e del Consiglio Nazionale le istanze di tutta comunità studentesca umbra.”