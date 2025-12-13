Eduscopio 2025: l’Amministrazione comunale si congratula con l’Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta” per i risultati ottenuti 

La valutazione fa riferimento alla capacità dei vari indirizzi scolastici di preparare al meglio gli studenti per gli studi universitari o per il mondo del lavoro

L’Amministrazione comunale di Marsciano esprime grande soddisfazione per gli ottimi risultati conseguiti dall’Istituto Omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta”, con i propri indirizzi di scuola superiore, nell’edizione 2025 di Eduscopio, l’indagine nazionale curata dalla Fondazione Agnelli sulla qualità delle scuole italiane che, per i vari indirizzi di studio, valuta la capacità delle scuole di preparare gli studenti per gli studi universitari o per il lavoro dopo il diploma.

Questo riconoscimento conferma l’eccellenza del lavoro svolto dall’Istituto marscianese, capace di garantire agli studenti una preparazione adeguata e spendibile sia nel percorso universitario come anche nel mondo del lavoro, dove, in particolare, si conferma la grande sintonia della scuola con il sistema produttivo locale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un dato che contribuisce a rafforzare l’immagine di Marsciano come città attenta alla crescita culturale e professionale delle nuove generazioni.

“Un risultato – spiega l’assessora alla scuola Chiara Tomassoni – che è motivo di orgoglio per tutta la comunità marscianese e dimostra come la qualità della didattica, l’attenzione ai bisogni degli studenti e a quelli del mondo dell’impresa siano elementi fondamentali per costruire un futuro solido, in cui la capacità formativa dell’Istituto Salvatorelli-Moneta, vero e proprio punto di riferimento per tutta la Media Valle del Tevere, riesce sempre meglio a intercettare e soddisfare le aspirazioni dei nostri giovani e delle loro famiglie. Come Amministrazione continueremo, quindi, a sostenere e valorizzare i percorsi formativi delle nostre scuole, e a proseguire sulla strada della collaborazione tra istituzioni, scuola, famiglie e sistema produttivo per garantire lo sviluppo del territorio e la formazione di cittadini consapevoli e competenti”.