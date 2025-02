Educazione e sicurezza stradale: il progetto del Rotary club Perugia Trasimeno con il liceo ‘Alessi’ di Perugia e Satiri auto

In programma una serie di incontri con Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Ordine degli Avvocati di Perugia – La seconda edizione coinvolge 30 ragazzi del quarto e quinto anno con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi che si corrono quando sono alla guida di un veicolo

Ha preso il via nei giorni scorsi la seconda edizione del progetto ‘Educazione e Sicurezza stradale’ promosso dal Rotary Club Perugia Trasimeno, con il contributo di Satiri Auto (Gruppo Rossi Mercedes-Benz) e di Susa spa, e rivolto agli studenti del Liceo scientifico ‘Galeazzo Alessi’ di Perugia.

“Il crescente numero di incidenti stradali, in prevalenza dovuti alla velocità, alla guida distratta e al mancato rispetto dei segnali, impone uno sforzo corale – ha sottolineato il presidente del club Emilio Quartucci – non solo per assicurare una maggiore conoscenza delle norme, ma soprattutto per stimolare la consapevolezza che da comportamenti sbagliati possono derivare effetti drammatici per sé stessi e per gli altri. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, il nostro Club ha così voluto rinnovare l’attenzione verso i giovani del nostro territorio con l’obiettivo di sensibilizzarli sui rischi che si corrono quando si è alla guida di un veicolo”. “Satiri Auto – ha aggiunto il suo direttore generale Andrea Stefanoni – ha deciso si impegnarsi attivamente sul tema della sicurezza stradale. L’idea alla base di questa iniziativa è sensibilizzare i più giovani, soprattutto i neopatentati, ad avere una guida sicura e consapevole, attraverso corsi teorici, pratici, attività e testimonianze. La sicurezza stradale è un tema che non può più essere ignorato e tutti dobbiamo contribuire a creare un mondo che abbia strade più sicure per gli utilizzatori, siano essi pedoni, ciclisti o automobilisti”.

L’importanza del progetto e della collaborazione con le istituzioni scolastiche è stata ribadita dal dirigente del liceo ‘Alessi’, Silvio Improta che, nell’introdurre il primo incontro dedicato al Codice della strada ed alle sue recenti modifiche, ha confermato quanto sia importante far comprendere ai ragazzi che “la sicurezza è un bene comune e al tempo stesso una base sulla quale esercitare la propria libertà, perché per muoversi, guidare, viaggiare in sicurezza è essenziale”. La convinta adesione al progetto del Rotary Perugia Trasimeno, che coinvolgerà 30 ragazzi del quarto e quinto anno del liceo in procinto di prendere la patente, si pone proprio l’obiettivo di far comprendere ai giovani coinvolti l’importanza della sicurezza prima ancora di frequentare la scuola guida.

Il progetto, elaborato da un gruppo di lavoro del club composto dal past president Aurelio Forcignanò e dai consiglieri Alessandra Granaroli (tutor) e Luigi Gargiulo, è articolato in una serie di incontri programmati fino al mese di maggio. In collaborazione con la Polizia Stradale saranno affrontati i più delicati temi della sicurezza e le cause di incidente mentre con i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa saranno approfonditi i comportamenti di primo soccorso da tenere in caso di incidente stradale. Dopo un focus sulle regole ed i comportamenti corretti da tenere alla guida delle moto, si svolgerà una speciale sessione in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Perugia in cui verrà simulato un processo penale per omicidio stradale in conseguenza di incidente. Gli studenti partecipanti al progetto, valido come Ptco (Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento), effettueranno poi alcune visite in aziende del settore automotive e un incontro con il Racing Team del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Perugia. La fase finale coinvolgerà gli studenti più giovani delle Scuole primarie di Corciano e Magione con esercitazioni che si svolgeranno nel Parco didattico dell’Autodromo dell’Umbria a Magione, in cui i giovani liceali che hanno partecipato al progetto assumeranno il ruolo di tutor con i piccoli studenti.

Nel mese di ottobre 2025 verrà poi realizzato presso l’Autodromo dell’Umbria un corso di ‘Guida sicura’ tenuto dagli istruttori del Cness, Centro nazionale di Educazione e Sicurezza stradale riservato agli studenti in possesso di patente di guida che hanno partecipato con profitto al percorso formativo. Gli studenti partecipanti al progetto, grazie alla collaborazione e al supporto tecnico della Scuola umbra di amministrazione pubblica, dovranno anche cimentarsi nella realizzazione di un video di sensibilizzazione sull’educazione e sicurezza stradale, promuovendo nelle nuove generazioni e tra i coetanei l’adozione di comportamenti virtuosi, consapevoli e responsabili, orientati alla sicurezza propria e a quella degli altri. Il video potrà poi, in collaborazione con le Istituzioni del territorio, essere trasmesso nei siti della Regione e dei Comuni all’interno di una campagna sulla educazione e sicurezza stradale.