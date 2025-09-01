È stata un successo la prima edizione di Poggiodomo Outdoor Experience

Dallo sport al gusto passando per laboratorio e musica, degustazioni e intrattenimento. L’evento organizzato con il sostegno del Gal Valle umbra e Sibillini

Ha riscosso un buon successo di pubblico l’iniziativa ‘Poggiodomo Outdoor expierience’, una due giorni dedicata alla scoperta del territorio partendo dell’idea del vivere lento, riuscendo così ad apprezzare la bellezza dei paesaggi e la bontà di quello che un luogo sa esprimere attraverso l’enogastronomia, la cultura, la musica, lo sport all’aria aperta. La manifestazione, organizzata con il sostegno, per la comunicazione, del Consorzio Bim (Bacino imbrifero montano) del Nera e Velino della provincia di Perugia, ha dato infatti la possibilità di praticare attività outdoor, scoprire la biodiversità, studiare le erbe spontanee e conoscere antiche tradizioni. Il tutto in un contesto accogliente, curato dalla comunità locale, che con passione ha reso possibile ogni dettaglio. Non è mancato lo spazio per il gusto e per le degustazioni enologiche, la musica e l’intrattenimento per le le vie di Poggiodomo e delle sue frazioni.