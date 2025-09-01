È stata un successo la prima edizione di Poggiodomo Outdoor Experience

Dallo sport al gusto passando per laboratorio e musica, degustazioni e intrattenimento. L’evento organizzato con il sostegno del Gal Valle umbra e Sibillini
Ha riscosso un buon successo di pubblico l’iniziativa ‘Poggiodomo Outdoor expierience’, una due giorni dedicata alla scoperta del territorio partendo dell’idea del vivere lento, riuscendo così ad apprezzare la bellezza dei paesaggi e la bontà di quello che un luogo sa esprimere attraverso l’enogastronomia, la cultura, la musica, lo sport all’aria aperta. La manifestazione, organizzata con il sostegno, per la comunicazione, del Consorzio Bim (Bacino imbrifero montano) del Nera e Velino della provincia di Perugia, ha dato infatti la possibilità di praticare attività outdoor, scoprire la biodiversità, studiare le erbe spontanee e conoscere antiche tradizioni. Il tutto in un contesto accogliente, curato dalla comunità locale, che con passione ha reso possibile ogni dettaglio. Non è mancato lo spazio per il gusto e per le degustazioni enologiche, la musica e l’intrattenimento per le le vie di Poggiodomo e delle sue frazioni.
“Un’iniziativa – ha commentato Filippo Marini, sindaco di Poggiodomo – a promozione di questi territori della Valnerina. Questi eventi sono resi possibili dal contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini che ringrazio perché ci dà la possibilità di far conoscere i nostri luoghi. C’è stata una bella affluenza di persone, nonostante nella prima parte dell’iniziativa ci sia stato maltempo, siamo riusciti ad accogliere con successo i partecipanti proponendo occasioni di divertimento in questo spettacolare territorio”. “Un evento che ha ospitato vari momenti – ha aggiunto Giampaolo Peroni, vicesindaco di Poggiodomo –, siamo riusciti a proporre belle iniziative: un laboratorio di pittura, uno sulle erbe spontanee, spettacoli per bambini, escursioni, musica e anche una cena in piazza per circa 150 persone. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento, comprese le proloco del nostro comune”. “Speriamo ci siano altre iniziative come questa – ha sottolineato Gianluca Benedetti, consigliere del Comune di Poggiodomo –, che ha raccolto moltissimo consenso, hanno partecipato molti giovani e abbiamo registrato un grande entusiasmo”.