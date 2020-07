“E quindi uscimmo a riveder le stelle…”: calici di stelle in scena dal 2 al 16 agosto. Il verso 139 del canto XXXIV dell’Inferno sarà il tema della prossima edizione, un inno alla speranza e un invito a vivere un’esperienza in cantina, tra gusto, cultura e osservazioni del cielo

Dopo l’edizione virtuale di Cantine Aperte, lo scorso maggio, che ha visto tantissimi appassionati partecipare alle diverse iniziative regionali su social e piattaforme web dedicate, Calici di Stelle -l’appuntamento estivo per eccellenza del Movimento Turismo del Vino e delle Città del Vino- torna a svolgersi in presenza nelle cantine MTV e nelle piazze delle Città del vino dell’Umbria. Non a caso, dunque, le due associazioni hanno scelto il famoso verso 139 dell’Inferno della Divina Commedia, come slogan dell’edizione 2020 dell’evento, in programma dal 2 al 16 agosto. Si torna, infatti, a visitare cantine e vigneti, a toccare con mano la passione dei vignaioli nel produrre ottimo vino, si assaporano i gusti del territorio direttamente nei luoghi di produzione, si ammira il cielo stellato e i segreti che conserva. Insomma, si torna a vivere un’esperienza di socialità e di piacere che, dopo la pandemia, sarà ancora più intensa.

“Le nostre cantine -spiega il presidente MTV Umbria Filippo Antonelli- hanno adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli enoturisti, fin dall’inizio della riapertura. In occasione di Calici di Stelle saranno in grado di garantire momenti di divertimento e di gusto in tutta tranquillità, nel rispetto delle norme. L’enoturismo, insomma, si conferma il turismo della ripartenza post Covid e riprende alla grande con Calici di Stelle.”

Tra cene e picnic sotto le stelle, degustazioni, musica e momenti culturali, non mancheranno le osservazioni del cielo, in compagnia dell’Unione Astrofili Italiana che, come ogni anno, accompagneranno i curiosi alla scoperta dei segreti di stelle e pianeti.

I social resteranno, naturalmente, palcoscenico privilegiato delle notti di #CalicidiStelle2020, con le tantissime condivisioni di foto ed esperienze, che culmineranno lunedì 10 agosto alle 19.30, nel grande brindisi online che unirà l’Italia dell’enoturismo da Nord a Sud Italia. A fare da cassa di risonanza per l’evento regionale, in virtù della collaborazione con il Movimento, sarà anche Federalberghi Umbria, che grazie al tour operator UmbriaSi e agli hotel del territorio aderenti, offrirà ai turisti pacchetti, visite e l’opportunità di una vacanza in Umbria più ricca e di qualità, in cui l’enogastronomia è protagonista.

In Umbria, le cantine in cui si brinda con i Calici di Stelle sono 23, nelle diverse aree vitivinicole della regione, ma anche a Montefalco e Torgiano non mancheranno gli appuntamenti per gli appassionati.