Due weekend di grande boxe tra Bastia e Collestrada: 20 incontri e oltre 40 atleti in scena

BASTIA UMBRA – COLLESTRADA – Saranno due giorni di grande pugilato quelli in programma sabato 4 e domenica 5 settembre, con un doppio appuntamento che porterà sul ring oltre 40 atleti e più di 20 incontri.

Il primo evento si svolgerà a Bastia Umbra, nella piazza principale della città, grazie al sostegno e alla collaborazione dell’amministrazione comunale. Il secondo invece si terrà presso il centro commerciale di Collestrada, che per l’occasione si trasformerà in una vera e propria arena di boxe.

Queste manifestazioni, di carattere interregionale, vedranno impegnate non solo le ASD umbre, ma anche società sportive provenienti da Marche e Lazio, confermando il ruolo centrale che l’Umbria sta conquistando nel panorama pugilistico nazionale.

Il presidente della Federazione Pugilistica Italiana – Comitato Umbria, Simone Duchi, esprime tutta la sua soddisfazione:

“Sono molto orgoglioso e soddisfatto dell’attuale andamento del pugilato in Umbria. Sabato e domenica andranno in scena oltre 20 incontri, con la partecipazione di più di 40 atleti. Si tratta di due eventi interregionali di altissimo livello che garantiranno uno spettacolo bellissimo e un grande momento di sport. La boxe sta tornando protagonista: il nuovo consiglio regionale sta lavorando bene, ne vado orgoglioso. Vi aspettiamo numerosi per condividere con noi un bellissimo momento di sport e di boxe.”

Grazie al lavoro congiunto del Comitato Regionale della Federazione Pugilistica Italiana Umbria e del CONI Umbria, il pugilato locale sta vivendo una nuova fase di crescita, con eventi che uniscono sport, territorio e comunità.

Appassionati, famiglie e curiosi sono invitati a partecipare numerosi a questi due appuntamenti, che si preannunciano ricchi di spettacolo, competitività e grande sport.

Due giornate di pugilato che daranno spazio ai giovani talenti, rafforzeranno la collaborazione tra regioni e offriranno al pubblico umbro un’occasione unica per vivere da vicino l’emozione del ring.