Due fine settimana tra arte, storia e curiosità con di Gran Tour Perugia

In arrivo due fine settimana in compagnia delle visite guidate di Gran Tour Perugia. Si andrà a spasso, tra curiosità, arte e storia nella sede di palazzo Cesaroni, lungo la Via degli oratori, l’Abbazia di Montelabate, palazzo Gallenga Stuart, con incursioni nell’oratorio di San Francesco dei Nobili e nel quartiere ebraico nel cuore della città.

Si inizia venerdì 16 gennaio alle 17.30 protagonista dell’appuntamento sarà palazzo Cesaroni. Nato come Gran Hotel che doveva rivaleggiare con il dirimpettaio hotel Brufani, palazzo Cesaroni, in piazza Italia, è una delle strutture più raffinate ed eleganti della città. Le sale al suo interno ancora oggi custodiscono le raffinate decorazioni liberty di Annibale Brugnoli. La visita terminerà sul tetto, al Torrino, con vista aperta a 360 gradi sul capoluogo umbro.

Posti limitati, costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni.

Sabato 17 gennaio alle 16 si passeggia lungo la Via degli oratori, durante la quale, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate, si attraverseranno luoghi solitamente inaccessibili tra piazza Piccinino e corso Bersaglieri. Il percorso sarà occasione per ammirare, tra gli altri, l’oratorio della Morte, nella chiesa nata nel 1570 nella quale la Confraternita della Misericordia dava degna sepoltura ai poveri e ai giustiziati, l’oratorio di Sant’Antonio Abate e, in via del tutto esclusiva, l’oratorio di San Giovannino.

Costo della visita guidata euro 12, gratuito fino ai 12 anni

Domenica 18 gennaio alle 10.30 sarà la volta dell’antica Abbazia benedettina di Santa Maria Valdiponte, a pochi chilometri da Perugia, immersa tra boschi e uliveti. Questo luogo, tra i più affascinanti e silenziosi del Cuore verde, è stato fondato nel X secolo, quando papa Giovanni XIII diede l’ordine all’abate Pietro di ristrutturare il monastero, ripristinando la vita monastica sotto la regola di San Benedetto. Ancora oggi, l’abbazia custodisce la sua anima millenaria: la chiesa romanica, il chiostro duecentesco e la cripta medievale raccontano infatti secoli di fede, arte e storia.

Costo della visita guidata euro 16 a persona (comprensivo di ingresso all’abbazia), gratuita fino a 12 anni.

Venerdì 23 gennaio alle 16 protagonista della visita guidata sarà lo storico palazzo settecentesco Gallenga Stuart, ora sede dell’Università per Stranieri, quindi simbolo dell’incontro tra culture e lingue da tutto il mondo. Costruito per la famiglia Gallenga, il palazzo è un capolavoro dell’architettura barocca perugina, con i suoi sontuosi saloni interni, gli affreschi e l’imponente facciata che domina la città. Dalla sua cima si salirà ad ammirare dall’alto il maestoso Arco Etrusco. Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni

Sabato 24 gennaio alle 16 spazio all’oratorio San Francesco dei Nobili, luogo solitamente chiuso al pubblico, all’ombra della Torre degli Sciri. Raffinatissimo scrigno caratterizzato da segni barocchi, l’oratorio custodisce innumerevoli tesori, tra i quali la “Flagellazione” di Pietro di Galeotto, uno dei pittori più enigmatici del panorama rinascimentale italiano, da poco riscoperto.

Costo della visita guidata euro 16, comprensivo di ingresso all’oratorio dei Nobili, gratuito fino ai 12 anni.

Domenica 25 gennaio alle 16 si esplora “Il quartiere ebraico di Perugia”, incursione lungo le vie e i vicoli del centro storico: un percorso nel dedalo di strade del piccolo quartiere dove la comunità ha vissuto (e della quale si hanno notizie nel capoluogo umbro già a partire dal 13esimo secolo) accompagnato da cenni storici e curiosità sulle famiglie ebree.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino ai 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it