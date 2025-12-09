Due appuntamenti in scena Teatro Lyrick di Assisi questa settimana

Sul palco Luca Bizzarri con “Non hanno un amico dubbio” (11 dicembre) e Herbert Ballerina con “Come una catapulta” (13 dicembre)

Doppio spettacolo questa settimana al Teatro Lyrick di Assisi dove, nell’ambito della stagione “Non c’è 2 senza… 5”, arrivano Luca Bizzarri e Herbert Ballerina.

Giovedì 11 dicembre alle 21.15 ad andare in scena sarà Luca Bizzarri con “Non hanno un amico dubbio”, scritto con Ugo Ripamonti, tratto dall’omonimo podcast in onda su tutte le piattaforme.

Il podcast, nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese, Bizzarri racconta la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale. Il tutto ridendo di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic, in un’ora di racconto di noi, nel quale riconoscerci come in uno specchio che all’inizio ci pare deformante, ma in realtà, a guardarlo bene, restituisce l’immagine di noi che rifiutiamo di vedere.

Sabato 13 dicembre, sempre alle 21.15, sarà la volta di Herbert Ballerina che, dopo lo straordinario successo delle sue incursioni in tv, sui social, al cinema e in libreria, è finalmente pronto per debuttare sul palco con il suo primissimo spettacolo teatrale “Come una catapulta”, prodotto da Paolo Ruffini attraverso la sua Vera Produzione.

Il solo, unico (più unico che raro!) e inimitabile Herbert Ballerina ha finalmente uno spettacolo teatrale tutto suo. È il primissimo (di quella che sarà una lunga serie). Il titolo è già divertente di suo. Ma non basta. Perché Herbert parla di mille (e una) cose, a ruota libera, con il suo stile dimesso ma terribilmente ironico. La verità è che nessuno è pronto per questo spettacolo: tra scatoloni di ogni dimensione disseminati sul palco e un immancabile busto di Fred Bongusto, Herbert apre la mente del pubblico su temi come il Molise (che esiste davvero!), i tatuaggi di coppia, i traslochi, i riflettori (o erano le riflessioni?), gli architetti satanici, i medici e gli psicologi allucina(n)ti, gli amici pelosetti (animali, chiaro!), i documentaristi mancati e Robocop in analisi. E ancora, sferzate di istrionismo su personaggi famosi come Michael Jordan, Elon Musk, Will Smith, Pablo Picasso. Insomma, un mosaico di assurdità ordinarie e quotidiane, tanto divertenti quanto realistiche. Raccontate come solo Herbert sa fare: strappando risate, dall’inizio alla fine.

Prevendite su circuiti Ticketitalia e Ticketone

La stagione 2025/2026 del Teatro Lyrick di Assisi è organizzata da associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.

Sito ufficiale www.teatrolyrick.com