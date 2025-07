Apprezzamento per l’iniziativa anche da parte del primo cittadino di Deruta

Quella che poteva essere solo una notizia di cronaca si è trasformata in un’occasione di rinascita e rafforzamento sociale per la comunità di Deruta. Un gesto di solidarietà e attenzione al territorio ha portato all’installazione di un nuovo defibrillatore presso la palestra Bull’s Academy di Deruta, a seguito di uno spiacevole furto. All’apertura della palestra, i gestori avevano amaramente scoperto la sottrazione del defibrillatore. Un colpo non solo alla struttura, ma all’intera collettività, privata di uno strumento essenziale per la sicurezza.

Dopo aver presentato denuncia per l’accaduto, la Bull’s Academy ha installato tempestivamente telecamere di sorveglianza per aumentare la sicurezza e prevenire futuri episodi.

Ma è stato in questo contesto di difficoltà che è emersa una vera e propria opportunità sociale. L’azienda LeadUp, realtà attiva sul territorio, ha deciso di intervenire, donando un nuovo macchinario salvavita. Un gesto che va oltre il semplice ripristino, diventando simbolo di coesione e impegno civico.

I responsabili della Bull’s Academy hanno espresso profonda gratitudine: “Ringraziamo l’azienda sia come responsabili della palestra, sia a nome di tutti i frequentatori. Questo gesto ci dimostra una grande vicinanza, trasformando una difficoltà in un momento di unione”.

Davide Rubeca, responsabile di LeadUp (società che offre servizi di CFO in outsourcing per supportare la crescita controllata e sostenibile delle imprese) ha sottolineato la filosofia alla base di questa donazione: “È stato un piacere per noi, perché nel nostro piccolo ci piace essere attenti al mondo delle associazioni e del territorio. Una palestra come la Bull’s, oltre agli obiettivi sportivi, ha anche quelli dell’inclusività e soprattutto di attenzione al sociale, temi a noi molto cari. Da una criticità nasce sempre un’opportunità, e questo ne è un esempio tangibile”.

Anche il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, si è congratulato per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di questa donazione per il tessuto sociale e sanitario della città: “Un defibrillatore che potenzia la rete già attiva sul territorio grazie al progetto ‘Deruta città cardioprotetta’. Un forte ringraziamento a LeadUp e a Bull’s Academy per questa nuova installazione, perché il defibrillatore rappresenta uno strumento importante che può fare la differenza tra la vita e la morte in caso di necessità. Uno strumento che dimostra quanto questa comunità sia attenta alla sicurezza, simbolo di prevenzione, di attenzione ma soprattutto di vicinanza alla salute della cittadinanza”.

La donazione di LeadUp quindi non solo ripristina uno strumento salvavita essenziale, ma rafforza concretamente il senso di comunità e la collaborazione tra le realtà locali. È la dimostrazione che, anche di fronte a un atto spiacevole, la solidarietà e l’impegno sociale possono generare valore e sicurezza per tutti, trasformando una difficoltà in una risorsa preziosa per il benessere collettivo.