“Donne, lavoro e tempi di vita”, un convegno all’Unipg organizzato dal Comitato Unico di Garanzia

Uguaglianza di genere, conciliazione tra vita professionale e personale e riconoscimento del valore del lavoro femminile saranno i temi al centro del convegno “Donne, lavoro e tempi di vita”, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università degli Studi di Perugia, in programma lunedì 29 settembre 2025 alle ore 14.00, presso l’Aula VIII del Rettorato a Palazzo Murena.

L’iniziativa rappresenta un momento di riflessione e confronto su argomenti di grande attualità, prendendo spunto dal recente volume della prof.ssa Luisa Corazza, “Il lavoro delle donne? Una questione redistributiva”.

Apriranno i lavori i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Maurizio Oliviero, di un rappresentante della Regione Umbria, della Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, della Direttrice Generale dell’Ateneo Anna Vivolo e di Daniele Parbuono, Delegato per il settore Umane Risorse dell’Università di Perugia.

La moderazione sarà affidata alla prof.ssa Silvia Fornari, Coordinatrice dello Sportello Antiviolenza e Associata di Sociologia generale nell’Ateneo.

Seguiranno gli interventi della prof.ssa Paola Bellocchi, Presidente della Commissione di Garanzia dello Sciopero nei servizi pubblici essenziali e Ordinaria di Diritto del lavoro all’Università di Teramo; della prof.ssa Luisa Corazza, Ordinaria di Diritto del lavoro all’Università del Molise; della dott.ssa Agnese Nadia Canevari, Consigliera Nazionale di Parità supplente; della dott.ssa Simona Meloni, Assessora alle Politiche di genere della Regione Umbria; della prof.ssa Rosita Garzi, Consigliera di Parità della Regione Umbria.

Durante l’incontro verranno consegnati i tre premi di laurea banditi dal CUG, a cura della prof.ssa Mirella Damiani, Presidente della commissione giudicatrice e Associata di Economia politica all’Università degli Studi di Perugia.

I lavori saranno conclusi dal prof. Antonio Preteroti, Presidente del CUG UniPg, Ordinario di Diritto del lavoro e Presidente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro.

Il convegno è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, con il riconoscimento di 3 crediti formativi (2 in Diritto del lavoro e 1 in Diritto delle persone e della famiglia), e dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Perugia, con il riconoscimento di 3 crediti formativi.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Università degli Studi di Perugia nel promuovere, attraverso il lavoro del Comitato Unico di Garanzia politiche di parità, inclusione e valorizzazione delle competenze, contribuendo al dibattito nazionale sulle sfide del lavoro femminile e sulla necessità di strumenti concreti per favorire l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

L’ingresso all’iniziativa è libero e gratuito.

Perugia, 25 settembre 2025