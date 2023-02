Donna disabile morta a Cascia, Fioroni:” Lavoreremo sulla prevenzione”

Donna disabile morta a cascia: presidente dell’osservatorio regionale Paola Fioroni, “continueremo a lavorare sulla prevenzione”

Esprime dolore e preoccupazione per le tristi vicende che hanno interessato due donne con disabilità a Cascia la presidente dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, Paola Fioroni.

“Con l’auspicio che le forze dell’ordine e gli inquirenti facciano presto chiarezza sui fatti accaduti, garantendo il senso della giustizia e legalità, ci tengo a dire che, a prescindere da eventuali fatti di rilevanza penale che dovessero emergere dalle indagini in corso, ciò che deve far riflettere tutti noi è l’ennesima storia di disagio e solitudine che vede coinvolte le persone più fragili”.

“Tutte le persone con disabilità, – afferma la presidente Fioroni – a maggior ragione se a rischio di doppia discriminazione in quanto donne, hanno diritto a vedersi garantite appropriatezza e qualità nei livelli di assistenza diretta o indiretta. L’autonomia e la domiciliarità – conclude Paola Fioroni – devono sempre comunque rientrare in un sistema di sicurezza e protezione. In questo senso continueremo a lavorare per valutare qualsiasi azione mirata di prevenzione e supporto per migliorare sempre di più la condizione delle persone con disabilità e garantire dignità”.