Donazione di sangue di sindaca, assessori e consiglieri: un gesto concreto di solidarietà

Si è svolta questa mattina, presso il Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, la donazione di sangue della sindaca Vittoria Ferdinandi, dell’assessore David Grohmann, di numerosi consiglieri comunali di maggioranza e di due consiglieri di opposizione, a seguito dell’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio comunale, dell’ordine del giorno presentato dal consigliere Leonardo Varasano (Progetto Perugia) per la promozione della donazione del sangue nel mese di giugno.

Alla donazione di oggi hanno partecipato, oltre alla sindaca e all’assessore Grohmann, i consiglieri Laura Tanci, Riccardo Vescovi, Simone Cenci, Lucia Maddoli, Lorenzo Ermenegildi Zurlo, Silva Pannacci, Marco Hromis, Nicola Paciotti, e per l’opposizione Paolo Befani e Leonardo Varasano, insieme all’assistente della segreteria Maddalena Grasso.

Ad accogliere gli amministratori, il presidente di Avis Perugia Stefano Migliorati, il consigliere Fabrizio Rasimelli e il primario Mauro Marchesi, direttore del Servizio Immunoematologia dell’Ospedale di Perugia.

“Un piccolo gesto che porta un po’ di solidarietà” – ha commentato la sindaca Vittoria Ferdinandi – “ma che può fare la differenza per chi ne ha bisogno. Il nostro impegno come amministrazione è quello di continuare a promuovere e sostenere la cultura della donazione, perché donare sangue è donare vita.”