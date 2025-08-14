Domenica Merulli celebra un secolo di vita: gli auguri dell’Amministrazione comunale e della città di Spello

Spello, 14 agosto 2025 – Una giornata speciale per la città di Spello che ieri ha festeggiato il centesimo compleanno della signora Domenica Merulli, circondata dall’affetto delle figlie Claudia e Giuseppina e di tutti i suoi cari. A porgere gli auguri per questo straordinario traguardo è stato il sindaco Moreno Landrini e fratel Paolo Maria, parroco della frazione di Limiti, i quali hanno sottolineato quanto siano preziose per la comunità persone come la signora Domenica: una memoria viva per le nuove generazioni, custodi di un patrimonio di esperienze e di storie che rappresentano il nostro passato e illuminano il presente. Tanti affettuosi auguri da tutta la comunità di Spello.