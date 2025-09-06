Domenica al museo: ingresso gratuito nei luoghi di cultura

sono tante le possibilità offerte ai visitatori in tutta la regione

Domenica 7 settembre 2025 si rinnova, anche in Umbria, l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese: sono tante le possibilità offerte ai visitatori in tutta la regione.

Ad aprire gratuitamente saranno a Perugia la Galleria nazionale dell’Umbria, il Museo archeologico nazionale dell’Umbria. A Spoleto il Museo archeologico nazionale e Teatro romano, la Rocca Albornoz – Museo nazionale del Ducato di Spoleto. A Gubbio il Palazzo Ducale e il Parco archeologico del Teatro romano. A San Giustino il Castello Bufalini; il Museo paleontologico “Luigi Boldrini” di Pietrafitta e il Tempietto di Campello sul Clitunno.

A Terni l’area archeologica di Carsulae mentre a Orvieto il museo archeologico nazionale e la Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura. Maggiori informazioni sulla Pagina del Ministero; al contrario di quanto riportato però l’Ipogeo dei Volumni e la Necropoli del Palazzone resteranno chiusi causa lavori.

Martina Braganti