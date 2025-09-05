Domenica 7 settembre la Festa della montagna di Fratelli d’Italia a Gubbio

Punto stampa con il sottosegretario Luigi Sbarra alle 17 al parco del Teatro Romano
Fratelli d’Italia Umbria ha organizzato un punto stampa con Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in programma domenica 7 settembre alle 17, nell’ambito della Festa della Montagna di Gubbio.
La manifestazione si terrà a partire dalle 16 nel parco del Teatro Romano di Gubbio con un panel dedicato alle aree interne e alla rinascita dell’Appennino e un altro sulle opportunità della Zona Economica Speciale.