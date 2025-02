Distretto dell’Assisano, riapertura del punto di erogazione di Petrignano d’Assisi

Da lunedì 24 febbraio riprenderanno anche le attività ambulatoriali dei Medici di medicina generale

Perugia, 22 febbraio 2025 – Il Distretto dell’Assisano comunica la riapertura del punto di erogazione di Petrignano d’Assisi, temporaneamente chiuso per permettere la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione. Da questa settimana è stato riattivato il servizio ambulatoriale e le attività infermieristiche; sono state ripristinate anche le agende di prenotazione degli esami ematici.

A partire dalla giornata di lunedì 24 febbraio, infine, riprenderanno, presso la sede di via Croce e con gli stessi orari antecedenti la chiusura, anche le attività ambulatoriali dei Medici di medicina generale con le dottoresse Aita Adolfo e Daniela Valigi.

Durante il periodo di chiusura del punto di erogazione è stato sempre garantito il servizio domiciliare sia per coloro già attivati in assistenza domiciliare sia per gli utenti di nuova presa in carico.