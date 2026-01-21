Dispersione scolastica in Umbria: efficaci le azioni a contrasto del Progetto Evo 4.0

L’iniziativa, promossa Consulta delle Fondazioni Umbre, il Consorzio Abn e Human Foundation e co-finanziato dall’Impresa Sociale con i Bambini, sta ottenendo un notevole successo tra gli studenti selezioni

La dispersione scolastica è una delle problematiche maggiormente riscontrate tra gli adolescenti. In Umbria sono state messe in atto diverse azioni per contrastarla e tra le più efficaci ci sono quelle che provengono da Evo 4.0 (Educazione Inclusiva per l’Umbria di domani). Un progetto nato dalla collaborazione tra la Consulta delle Fondazioni Umbre, il Consorzio Abn e Human Foundation e co-finanziato dall’Impresa Sociale con i Bambini. Evo 4.0 è stato ideato per sostenere 160 studenti umbri compresi nella fascia di età 14-17 ed inseriti nel contesto di alcune aree territoriali: Città di Castello, Foligno, Narni, Perugia, Orvieto, Spoleto e Terni. In oltre due anni progettazione di Evo 4.0 ha raggiunto risultati notevoli, trovando l’interesse e il seguito degli studenti, delle famiglie e dei docenti. I beneficiari in via di uscita dalla condizione di rischio di abbandono scolastico e quelli che, in modo collegato, hanno migliorato le life skills, sono risultati superiori alla previsione iniziale. Merito di un percorso articolato in diverse fasi, dall’ingaggio dei ragazzi, in collaborazione con le scuole, passando per il consolidamento e realizzazione di alcune attività di orientamento, per sfociare in una serie di iniziative che rappresentano il cuore del progetto e che sono mirate alla conoscenza di temi e contenuti particolarmente attrattivi e, al tempo stesso, profondamente legati alla cultura e alla tradizione imprenditoriale e artigianale del territorio umbro. Non sono mancate alcune criticità, che il team di esperti in azione hanno saputo superare brillantemente, lasciando inalterato l’alto livello qualitativo delle azioni messe in atto. In prossimità della sua naturale conclusione (3 anni), Evo 4.0 ha già ottenuto la proroga per l’anno 2026, così da consolidare e diffondere maggiormente la propria esperienza, confermandosi il vero riferimento in tema di dispersione scolastica.

Il partenariato del progetto Evo 4.0 è guidato dal Consorzio Abn e composto da Istituzioni scolastiche (l’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Cavour – Marconi – Pascal’ di Perugia, l’I.I.S. Scientifico e Tecnico di Orvieto, l’I.P.I.A. “E.Orfini” di Foligno, l’Istituto Istruzione Superiore “Gandhi” di Narni, l’Istituto Omnicomprensivo Ipsia ‘Pertini’-CPIA di Terni, l’Istituto Istruzione Superiore “R. Casimiri” di Gualdo Tadino), Enti dal Terzo Settore (le cooperative B+, Borgorete, Il Quadrifoglio, Il Poliedro, COOSS e l’Associazione Wega), Agenzie educative e formative (l’ITS Umbria Made in Italy, l’Istituto Italiano di Design Anwa, l’Università delle Arti e dei Mestieri e Land) e organizzazioni esperte nel Community Engagement e nella valutazione di impatto sociale (Human Foundation e Sinodè).