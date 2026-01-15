Disordini in un locale di pubblico spettacolo di Perugia: il Questore dispone la chiusura per 15 giorni

La Polizia di Stato di Perugia, con decreto del Questore Dario Sallustio, ha disposto la chiusura e la sospensione di un esercizio pubblico di Perugia, per un periodo di 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dei numerosi episodi di rapina, rissa, tumulti e disordini che, negli ultimi mesi, avevano coinvolto alcuni avventori del locale.

Nell’ultimo grave episodio, avvenuto la notte dello scorso 12 dicembre, gli agenti della Squadra Volanti e i militari dell’Arma dei Carabinieri erano intervenuti nell’esercizio di pubblico spettacolo per una segnalazione di rissa in atto tra numerose persone nell’ambito della quale era stato utilizzato anche uno spray al peperoncino.

Tale episodio ha ingenerato grande preoccupazione e allarme sociale tra i cittadini, circostanze che hanno indotto il Questore ad avviare il procedimento per la chiusura ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.

Per questi motivi, considerato il pericolo per il mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, quindi al fine di tutelare tutti coloro che sono soliti frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di nuovi episodi analoghi, il Questore di Perugia ha adottato il già menzionato provvedimento, disponendo l’immediata chiusura del pubblico esercizio per un periodo di 15 giorni.

A dare esecuzione al decreto del Questore è stato il personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza che ha provveduto alla notifica degli atti ed alla chiusura dell’attività.

Perugia, 15 gennaio 2026