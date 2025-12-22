Disability Card, Deruta primo Comune umbro ad adottarla

Per i titolari e loro accompagnatori previste una serie di agevolazioni, promozioni e servizi dedicati

Deruta è il primo Comune dell’Umbria ad attivare la Carta Europea della disabilità, uno strumento oggetto di apposita convenzione con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche in favore delle persone con disabilità che permette ai titolari di fruire di agevolazioni, promozioni e servizi dedicati.

Il Comune di Deruta si è impegnato ad assicurare l’ingresso gratuito al titolare della carta e la riduzione del 50% del biglietto per l’accompagnatore ai musei e spazi espositivi afferenti all’ente locale, ovvero al Museo Regionale della Ceramica, alla Pinacoteca Comunale, al Centro di arte contemporanea “Antica Fornace Grazia” e agli impianti sportivi comunali in gestione, quali lo stadio “Pelli”, lo stadio “Righetti” e il palazzetto dello sport “Guiducci”.

Previsto inoltre l’ingresso gratuito a tutte le manifestazioni ed eventi organizzati, autorizzati o patrocinati dal Comune, prevedendo altresì l’ingresso con riduzione del 50% per un eventuale accompagnatore.

La Disability Card

– spiega la vice Sindaco con delega al sociale Maria Cristina Canuti –

si inserisce in un percorso che vede da sempre l’Amministrazione comunale di Deruta impegnata a favore delle persone più fragili per una loro piena integrazione e riabilitazione nella vita sociale e culturale cittadina

Nella convenzione si ribadisce tra l’altro che il Comune di Deruta riconosce anche priorità nell’accesso ai propri uffici e alle farmacie comunali ai titolari della carta e a coloro che sono delegati allo svolgimento di adempimenti che li riguardano.

Con questa iniziativa

– sottolinea il Sindaco Michele Toniaccini –

formalizziamo una sensibilità che è da sempre nel nostro Dna e che esplicitiamo e decliniamo in ogni occasione, come è avvenuto ad esempio nei mesi scorsi in occasione del Premio Città di Deruta, riservato ad atleti e personaggi testimoni dei valori dell’inclusività e con progetti specifici come quello del Baskin, per coinvolgere tutta la comunità e sensibilizzare sui diritti e dignità delle persone con disabilità, con l’obiettivo di costruire una città più accessibile e solidale

La convenzione tra il Comune di Deruta e il Dipartimento governativo per le politiche in favore delle persone con disabilità, presentata lunedì 22 dicembre nella Sala del Consiglio del Palazzo Municipale, avrà la durata di un anno e si rinnoverà tacitamente a meno di disdetta di una delle parti.

Nell’occasione è stato ribadito come l’Amministrazione Toniaccini sia impegnata a prevedere misure che vadano oltre la disabilità motoria, includendo soluzioni per le persone con disabilità sensoriali, cognitive e linguistiche e a garantire un percorso partecipato che coinvolga direttamente le associazioni, i caregiver e le singole persone con disabilità, al fine di individuare le criticità reali sull’intero territorio comunale grazie all’apporto di realtà e persone coinvolte in prima linea sul fronte dell’inclusività.

Rispettato così anche l’impegno preso a settembre in occasione della visita a Deruta del Ministro della Disabilità Alessandra Locatelli. Condivisione piena per l’iniziativa, in occasione della presentazione della Carta, anche da parte dei consiglieri dell’opposizione.